"Les candidats viennent et disparaissent", alerte recrutement pour les campings en Provence

Les campings en Provence pris d'assaut par les touristes, mais le personnel manque souvent à l'appel pour l'été 2022. Une situation de sous-effectif dans les campings, pas épargné par les difficultés de recrutement.

Des nouveaux candidats désabusés ?

Le manque s'établit à 10% de personnel en moins dans les campings par rapport à l'année 2021 dans le Var. Situation inédite, les embauches ne sont toujours pas bouclées au début du mois de juillet.

Il manque par exemple un salarié à chaque poste au camping 4 étoiles Les Palmiers à Hyères (348 mobil homes), un endroit qui compte actuellement une trentaine de salariés : il en manque une dizaine. "Quand les nouveaux candidats arrivent, ils partent rapidement" regrette Solène Husson, l'une des responsables du camping, qui peut accueillir jusqu'à 2 000 clients au plus fort de l'été.

Une dizaine de salariés manque à l'appel au camping les Palmiers à Hyères © Radio France - Luc Chemla

Deux raisons pour expliquer : "on trouve très peu de personnel de proximité", "et "quand on doit recruter des gens beaucoup plus loin, il y a des problèmes d'hébergement" regrette Michel Nore, patron d'un camping au Muy et représentant dans le Var de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air.

Des questions pratiques

La difficulté du moment consiste aussi dans le logement du personnel. Des questions pratiques : "le métier reste intéressant mais les problématiques prennent le dessus. Avec les frais d'essence pour se déplacer, ça coute plus cher qu'avant. Il nous faudrait des gens qui habitent sur place mais c'est impossible."

Une question d'envie également, toujours selon Michel Nore : "les gens n'ont pas envie, ils viennent, ils disparaissent."

Les candidats veulent avoir leur week-end. Dans notre métier, c'est souvent impossible" Michel Nore, président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air.

Conséquence du problème, la surcharge de travail peut décourager les présents. "J'espère que non, parce qu'il faudra bien satisfaire les besoins de la clientèle, pour tenir le coup." Avec un ratio qui peut poser question : une trentaine de salariés pour 2 000 clients au camping Les Palmiers à Hyères.