Alerte terroriste, urgence sanitaire : des renforts pour les forces de l'ordre dans les Ardennes

En raison de l'alerte maximale à la menace terroriste, policiers et gendarmes ont reçu des renforts dans les Ardennes. Sur le terrain, les réservistes de la gendarmerie veillent aussi au respect des règles du confinement.

En cette période d'alerte maximale au terrorisme et d'urgence sanitaire, les forces de l'ordre reçoivent du renfort. Dans les Ardennes, depuis le 7 novembre, 28 militaires sont déployés à Charleville-Mézières et à Sedan dans le cadre de l'opération Sentinelle. Ils patrouillent notamment devant les lieux de culte et les écoles.

Ailleurs, les 180 réservistes volontaires viennent en appui des 517 gendarmes du département. Une vingtaine sont déployés chaque jour sur le terrain. C'est deux fois plus qu'en temps normal.

Leurs missions sont d'abord de lutter contre le terrorisme en dissuadant les passages à l'acte éventuels et en rassurant la population, mais aussi de veiller au respect du confinement, que ce soit le port du masque, la validité des attestations de déplacement ou l'ouverture des commerces" - Colonel Laurent Le Coq, commandant du groupement de gendarmerie des Ardennes

Les réservistes, majoritairement des jeunes qui ont suivi deux semaines de formation (préparation militaire Gendarmerie) mais aussi des gendarmes retraités, ont le pouvoir de verbaliser. Ils patrouillent sur les marchés, dans les centre-ville et les zones commerciales.

Ces renforts sont programmés jusqu'au 1er décembre mais pourraient rester mobilisés si l'état d'alerte maximale à la menace terroriste est maintenue.