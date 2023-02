Alertes à la bombe dans des établissements scolaires : trois adolescents interpellés et mis en examen

Trois adolescents de 14, 15 et 17 ans ont été mis en examen jeudi après les menaces d'attentats qui avaient visé des collèges et des lycées partout en France début janvier, via les espaces numériques de travail (ENT) d'élèves, conduisant à l'évacuation d'une vingtaine d'établissements scolaires.