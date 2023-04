Alertes au gaz à Ajaccio : pistes envisagées et conseils pratiques en cas d'odeur suspecte

Depuis le début du mois d'avril, les pompiers de Corse-du-Sud et Engie sont intervenus sur une quinzaine d'alertes au gaz à Ajaccio (illustration)

La dernière alerte remonte à ce mercredi 19 avril, à midi. Une habitante du cours Napoléon contacte les pompiers pour une odeur suspecte de gaz dans sa cage d'escaliers. Des alertes qui, depuis le début du mois d'avril, se sont multipliées par quatre dans la ville. La préfecture de Corse-du-Sud organise, ce jeudi, une deuxième réunion sur le sujet avec le Service départemental d'incendie et de secours, la mairie, Engie et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

ⓘ Publicité

Sur la quinzaine d'interventions des pompiers et d'Engie, quatre se sont traduites par une réelle présence de gaz, "soit à cause d'une fuite sur le réseau, soit sans pouvoir être rattachée à une fuite sur le réseau, et des investigations supplémentaires ont été mises en œuvre", précise Danyl Afsoud, le directeur de cabinet du préfet. Mais dans les quatre cas avérés, Engie précise que la proportion de gaz présente était faible, donc "pas de nature à mettre en danger les habitants".

Comment expliquer cette hausse ?

Parmi les pistes envisagées pour expliquer cette multiplication d'alertes au gaz : celle des nombreux travaux en cours à Ajaccio, qui pourraient provoquer des remontées d'odeurs des égouts, semblables à celle du gaz. Mais Engie privilégie davantage le passage du gaz à air butané à celui à air propané, qui implique "une modification temporaire de l’odorisation du gaz distribué dans le réseau de la ville d’Ajaccio". Un changement d'odeur temporaire et contrôlé qui aurait pu provoquer l'inquiétude des habitants, suppose le fournisseur.

Une inquiétude accentuée par le récent drame de Marseille, où 8 personnes sont mortes dans l'effondrement de deux immeubles après une explosion. Mais la préfecture de Corse-du-Sud, "sur un tel sujet", préfère prévenir que guérir et poursuit ses investigations pour faire la lumière sur la multiplication des alertes.

Que faire en cas d'odeur suspecte ?

Sur son site internet, Engie liste les conduites à tenir en cas d'odeur suspecte de gaz . D'abord ouvrir les fenêtres. Puis fermer l'arrivée de gaz, uniquement si cela ne nécessite pas de l'éclairer pour éviter de déclencher une étincelle. Pour la même raison, l'utilisation d'appareils électriques est proscrite, y compris le téléphone, qu'il faudra utiliser en extérieur pour composer le 18 ou le numéro vert Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33. Enfin, pensez à prévenir vos voisins, qui devront également quitter les lieux le temps de l'intervention.