Alès Agglomération et mairie de Saint-Hilaire enterrent définitivement la hache de guerre à propos du golf

Sortir des querelles judiciaires pour préparer l'avenir

Oublié le passé et se tourner vers l'avenir, en substance l'accord transactionnel signé entre Alès-Agglomération et la mairie de Saint Hilaire-de-Brethmas. On se souvient que les deux collectivités s'étaient déchirées à propos d'un projet de golf de 80 hectares porté par la première (Alès-Agglo) et refusé par la seconde. Querelle politique, référendum local perdu (Octobre 2016, 61% contre), retrait du projet à suivre puis demande de dédommagements, recours de la mairie devant le tribunal administratif (perdu) et finalement un accord raisonnable pour les deux parties.

560.000€ de remboursement étalés sur 10 ans

La transaction ? 560.0000 € remboursés sur 10 ans, (sur les 2M potentiellement exigibles), 14 hectares de "récupérés" que Saint-Hilaire joindra au 40 autres d'Alès-Agglo pour son projet agricole de territoire. Dernier avantage, la "jurisprudence Golf de Saint Hilaire", validée par le tribunal administratif, obligera toute nouvelle majorité municipale qui déciderait de l'abandon d'un projet signé par la précédente, à faire face aux conséquences financières de ce retrait.

On a remis l'église au milieu du village

Les deux collectivités se sont "beaucoup affrontées", à propos de ce projet de Golf de Saint-Hilaire-de-Brethmas n'étant probablement pas pour rien dans la victoire en 2014 de Jean-Michel Perret (réélu en 2020). Un projet "auquel, il manquait singulièrement les études de fréquentation attendue". Par ailleurs, indique le maire, "nous sommes responsables devant l’électeur-contribuable". Manière de dire qu'il préfère singulièrement réserver les terres de sa commune au projet agricole d'Alès-Agglomération.