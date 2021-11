Alex, gilet jaune tourangelle : "le combat est long mais on sème des graines"

L'épidémie de Covid est passée par là, nous faisant presque oublier le mouvement. Et pourtant, il y a trois ans jour pour jour, apparaissaient sur des ronds-points, un peu partout en France, une masse de gilets jaunes. Une foule de Français qui protestaient alors contre la flambée des prix, du carburant notamment.

Trois ans après, trois années interrompues par la crise sanitaire, les gilets jaunes réinvestissent depuis quelques semaines les ronds-points d'Indre-et-Loire. Ils ont d'ailleurs prévu une manifestation aux flambeaux à 19h ce mercredi soir place Jean Jaurès à Tours. Ce samedi, ils seront à nouveau en manifestation, à Tours également. Dans le département, une cinquantaine de personnes composent encore le noyau dur du mouvement.

On avait le même combat et ce même sentiment d'injustice

Des ronds-points sur lesquels Alex a passé la plupart de ses samedis depuis trois ans n'est pas seulement né une lutte sociale, mais aussi une très forte histoire d'amitié. "Là, j'ai pu voir un panel de personnes totalement différentes et qui se battaient pour la même chose. On avait le même combat et ce même sentiment d'injustice".

Ce sentiment de ne pas pouvoir vivre décemment, à cause de la flambée des prix, de la hausse des carburants. A l'époque pourtant, cette cadre tourangelle dans la grande distribution n'a aucun problème de pouvoir d'achat. "Ce n'est pas parce que vous êtes dans une situation un jour que lendemain, vous serez dans cette situation là. Donc il faut savoir se protéger, et aussi protéger les autres. On est vraiment dans le thème de la fraternité et de la solidarité".

à lire aussi Indre-et-Loire : les gilets jaunes de retour sur les ronds points

Les autorités s'en foutent. Les politiciens s'en foutent.

Mickaël était là aussi au début sur les ronds-points de Loches, mais contrairement à Alex, il a pris de la distance avec ce mouvement. "Les autorités s'en foutent. Les politiciens s'en foutent. Je pense que ça n'aura aucun impact".

Que des simples citoyens lambda pouvaient se réunir et semer les graines d'un changement

Elle reconnait être parfois découragée par le peu de choses obtenu par le mouvement, mais elle veut continuer à lutter, pour un meilleur pouvoir d'achat notamment. "Le combat est long. On a eu des moments de découragement. Heureusement qu'on est un groupe et qu'on se soutient. Le changement se fera peut-être pas l'année prochaine. Mais on sème des graines. Je pense que le mouvement des gilets jaunes, c'est ça. _Avoir dit que c'était possible, qu'on n'était pas obligé de passer par des syndicats, par des petits partis politiques pour aller manifester_. Que des simples citoyens lambda, de tous horizons, pouvaient se réunir et semer les graines d'un changement. On dit aux gens que c'est possible de le faire".

Si on ne se bat pas, on part déjà perdants

Rosa, gilet jaune de la première heure elle aussi, veut garder espoir. "Je ne me décourage pas parce que toutes les luttes sociales ont été menées par des minorités. Se battre, c'est peut-être pas gagner. Mais si on ne se bat pas, on part déjà perdants".

La nouvelle flambée des prix fait d'ailleurs dire à Alex qu'ils avaient raison, que d'autres pourraient même rejoindre le mouvement. Elle ajoute, "à l'aube des élections, il y a une carte à jouer".