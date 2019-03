Alexandre Allain, un sarthois de 23 ans atteint de la mucoviscidose va traverser l'Atlantique

Le sarthois Alexandre Allain atteint de la mucoviscidose et ses trois amis, Romain, Thibaud, et Jérémy originaire de la Vendée et du Morbihan vont traverser l'Atlantique. Le départ est prévu en septembre de St-Gilles Croix de Vie. Un défi pour délivrer un message d'espoir face à la maladie.

Chantenay-Villedieu, France

Alexandre Allain, un sarthois de 23 ans originaire de Chanteneay Villedieu, au nord-est de Sablé, atteint de la mucoviscidose va traverser l'Atlantique sur un voilier avec trois amis. Un défi pour montrer que l'on peut se lancer dans ce type d'aventure malgré la maladie. En 2014, il a déjà fait un premier défi : faire 11.000 kms à travers l'Europe. Il s'était juré qu'il repartirait pour une expérience similaire s'il avait une greffe. Et c'est chose faite. Il a eu une greffe des poumons en juillet 2017.

Nouvelle aventure donc pour Alexandre Allain. La traversée d'un coût de 200.000 euros sur un an a pu se faire grâce à une cagnotte en ligne et à de nombreux partenaires. Beneteau par exemple, fournit le voilier, un Océanis de 12m70 de long.

Je ne savais pas si j'avais le pied marin

"Je veux montrer que je suis vivant et que j'ai envie de vivre" répète souvent Alexandre Allain pour vaincre la mucoviscidose. Et faire la traversée de l'Atlantique, sur un voilier d'à peine treize mètres de long, ça ne lui fait pas peur et pourtant. "Moi je suis un terrien, il y a un an, je n'avais jamais mis les pieds sur un voilier et je ne savais pas si j'avais le pied marin" souligne Alexandre. "C'est des copains de la côte vendéenne qui m'ont mis le pied à l'étrier". Depuis, le début de l'année, les quatre amis s'entraînent quasiment tous les week-end au large de la Vendée et de la Bretagne. Ils prennent aussi des cours pour la technique et la navigation.

Alexandre Allain, au premier plan à gauche avec ses trois amis lors d'un entraînement sur leur voilier - @LKRfilms

Un message de sensibilisation au don d'organe

Alexandre Allain peut faire cette traversée de l'Atlantique car il a bénéficié d'une greffe des poumons en juillet 2017. "On va vraiment aller à la rencontre des populations pour sensibiliser sur la lutte contre la mucoviscidose mais pas seulement. On veut aussi élargir à toute formes de dons d'organes. Je veux aussi montrer que l'on peut faire de la maladie une force" souligne Alexandre. "Cette aventure, c'est aussi dire merci à la famille de la personne qui m'a donné la greffe. Pour moi, c'est un véritable don à la vie, ça me permet d'être présent encore aujourd'hui et de pouvoir mener des projets qui sortent de l'ordinaire".

Les quatre amis devraient partir début septembre du port de St-Gilles Croix de vie. L'aventure va durer un an et ils vont parcourir 11.000 miles. Ils feront étape en Espagne, au Cap vert, au Brésil, dans les Caraïbes avant de rentrer via le Portugal.