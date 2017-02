"On discute avec Hamon et Mélenchon" A.Braud, directeur de campagne de Y.Jadot

Alexis Braud, l'adjoint à la culture d'Allonnes est aussi le directeur de campagne de Yannick Jadot. On fait le point sur la campagne du candidat des Verts

Fusion avec Benoit Hamon ou Jean-Luc Mélenchon ?

"Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se rencontrent ce matin" (jeudi) nous dit Alexis Braud. "Yannick Jadot a déjà rencontré Benoit Hamon. Ça se passe de manière transparente, et on discute. Le ticket d'entrée pour le deuxième tour de la présidentielle n'a jamais été aussi bas et on ne peut pas se satisfaire d'une élection genre roulette russe due au hasard tellement les gens sont proches. Alors, forcément, quand il y a des projets qui se rapprochent et que ça pourrait permettre d'être au deuxième tour, la responsabilité de tout le monde, c'est évidemment d'en parler et de ne pas faire la politique du pire. Pour le moment, rien n'est tranché".

Quatre fonctions pour un seul homme

Alexis Braud est adjoint à la culture sur la commune d'Allonnes, et aussi vice-président de Le Mans métropole, assistant parlementaire (au parlement européen) de Yannick Jadot et depuis trois mois son directeur de campagne. On n'est pas un peu dans le cumul là ? "Non, ça ne fait pas beaucoup" répond Alexis Braud. "Vous savez, on ne peut pas à la fois dire qu'on ne veut pas des politiciens qui n'ont que leur mandat et qui ne font que ça, ou des retraités. Ben moi, je suis quelqu'un qui a 46 ans, qui n'ambitionne pas de faire de la politique toute ma vie. Sur le poste d'assistant parlementaire, j'ai jamais été à plein temps. À la fois du mois ça fait (heu....), les indemnités d'élus ça fait 1.400 euros une fois que j'en ai reversé à mon parti, et assistant parlementaire je dois gagner 1800 euros, ça doit être ça à peu près ! Et, directeur de campagne d'un candidat à la présidentielle ? "C'est beaucoup moins que les autres, c'est ....je sais pas...enfin si si si je sais mais c'est que ça fait trois mois seulement; je dois gagner 1800 euros je crois sur cette campagne".