Yonne : Alexis Munoz, non-voyant : "J'ai décidé d'assigner la SNCF en justice"

Alexis Munoz, un non-voyant auxerrois porte plainte contre la SNCF. Cet habitué des voyages a effectivement été oublié à plusieurs reprises dans le train ou sur le quai de la gare. Il avait pourtant fait appel à Accès Plus, le service d'aide gratuit aux personnes handicapées de la SNCF.

Déjà en 2011 c'est un véritable choc émotionnel qu'à ressenti Alexis Munoz. Il revenait de cure thermale et son train s'arrêtait à Paris avant une correspondance pour Auxerre : " Je suis resté enfermé au terminus de la gare Montparnasse, dans un train vide, explique-t-il. Et c'est le personnel de nettoyage qui m'a découvert "

Oublié sur un banc du quai de la gare

Le service accès plus de la SNCF n'a pas fonctionné non plus l'an dernier. En effet, personne n'est venu l'aider à descendre du train à Migennes qui est reparti en direction de Tonnerre. En février , alors qu'il devait prendre le train pour suivre une formation à Angers, Alexis a été oublié sur un banc sur le quai de la gare. Il a donc saisi la justice : " moralement cela me fera du bien, mais je le fais aussi pour que l'on puisse faire avancer l'accessibilité "

" On voudrait faire nos excuses à monsieur Munoz " - Nabil Djaafer, responsable de la communication TER en bourgogne Franche compté.

La SNCF de son côté regrette ces dysfonctionnements qui restent relativement rares. Il y a eu seulement sept réclamations en 2016 concernant le service accès plus explique Nabil Djaafer responsable de la communication TER en bourgogne Franche comté : " Il peut y avoir des difficultés pour prendre en charge les personnes en situation de handicap suite aux perturbations du trafic ferroviaire "

L'association des paralysés de France soutient Alexis Munoz, elle organise le 17 juillet prochain une manifestation sur le parvis de la gare SNCF à Auxerre pour dénoncer les désagréments subis par les personnes en situation de handicap. Elle appelle les personnes qui auraient elles aussi été victimes de ce genre de dysfonctionnement à participer à ce rassemblement.