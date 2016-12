Alice et Jules sont les deux prénoms les plus donnés en Béarn en 2016

Le palmarès des prénoms 2016 en Béarn est publié. Les prénoms très courts restent les plus choisis, l'originalité réside dans l'orthographe.

Comme chaque année France Bleu Béarn vous propose de découvrir le palmarès des prénoms. Un palmarès délivré par les états-civils de Pau et d'Oloron. En 2016 et jusqu'à ce lundi 26 décembre, 3116 bébés sont nés à Pau et 350 à Oloron soit en tout 3466 naissances depuis le 1er janvier en Béarn.

Le Top 3 chez les filles

Chez les filles c'est Alice le prénom le plus donné en 2016, il y en a eu jusqu'à ce jour 30. En deuxième position arrive Mila : 28 fois donné et une fois écrit Milla. À la troisième place on trouve Manon donné 23 fois à Pau et 6 fois à Oloron, c'est la troisième année de suite que le prénom Manon est dans le top 3 de ce palmarès. Les prénoms d'Alice et de Mila apparaissaient aussi l'an dernier mais plus bas dans le classement, à la sixième place.

Voici la suite du classement chez les filles: Chloé, Louise, Inès, Emma, Eva, Juliette, Lucie, Jade, Léa, Léna et Lola pour la 10ème place.

Le Top 3 chez les garçons

Chez les garçons c'est Jules qui arrive en tête, 33 sont nés à Pau en 2016. En deuxième position c'est Raphaël, à ce jour 31 petits béarnais sont nés avec ce prénom depuis le début de l'année. L'an dernier le prénom Raphaël était en première position. En revanche, comme l'an dernier, Lucas garde la troisième place du palmarès.

Voici la suite du classement chez les garçons: Hugo, Clément, Nathan, Léo, Louis, Baptiste, Paul et Gabriel pour la 10ème place.

On écrit comme on veut

L'originalité cette année c'est d'écrire le prénom à sa façon. Ainsi, certains parents béarnais choisissent d'écrire le prénom Lucas : Luka, Lukas. Hugo aussi peut s'écrire Ugo. Chez les petites filles Emma est parfois écrit avec beaucoup d'originalité : Emmah, Hemma.

Les prénoms composés sont de moins en moins donnés et le prénom unique est privilégié.