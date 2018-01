La Rochelle, France

Alice et Lucas ont été les deux prénoms les plus donnés en 2017 à la maternité de La Rochelle. Après Jade et Lucas en 2015, puis Jade et Louis en 2016.

1.522 bébés sont nés l'année dernière à maternité Pernelle-Aufrédy, au centre hospitalier de La Rochelle. 764 garçons et 758 filles.

Parmi eux : 15 ont été appelées Alice. Chloé (13), Lola et Emma (12) suivent dans la liste.

Top 10 filles La Rochelle - Maternité La Rochelle

Côté garçons, on a également compté 15 Lucas. Suivi de Jules et Gabriel (13). Nino (12) fait aussi son entrée dans le Top 10.

Top 10 garçons La Rochelle - Maternité La Rochelle

On note également beaucoup de vieux prénoms, originaux ou liés à des personnalités : Aliénor, Quitterie ou Sixtine pour les filles. Largo, Ange, Ezechiel ou Octave pour les garçons.

Quant au premier petit Rochelais de l'année 2018, il est né lundi à 6h07. Il s'appelle Mathis.