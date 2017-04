Alim Confiance : l'application laissent les professionnels marnais dubitatifs

Le 1er avril, le gouvernement a lancé l'application "Alim Confiance", pour communiquer les résultats des inspections sanitaires menées dans les restaurants, les cantines et certains commerces. Une application qui laisse dubitatifs les professionnels, mais qui intéressent les consommateurs.

Qui, ne s'est pas déjà demandé si le restaurant dans lequel il allait manger respectait les mesures d'hygiène ? Et bien depuis le 1er avril, il est facile de le savoir, d'un simple clic sur l'application Alim confiance, lancée par le gouvernement. Sous la forme d'une carte interactive, vous y retrouvez les résultats des contrôles sanitaires officiels menés par les services de l'Etat. Les restaurants sont bien sûr concernés, mais aussi les cantines, les supermarchés, les boucheries ou encore les boulangeries...etc.

"Un restaurant, ou bien c'est propre et c'est ouvert, ou bien c'est sale et c'est fermé", tranche Joël Oudin

A l'issue de chaque contrôle sanitaire, l'établissement se voit attribuer un smiley, un petit visage qui sourit plus ou moins selon le respect des règles. Mais ce que reproche le Président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière de la Marne, Joël Oudin, c'est le classement en quatre catégories :

"très satisfaisant" quand la réglementation est respectée

"satisfaisant" pour de légers rappel

"à améliorer" quand il y a une mise en demeure de procéder à des changements dans un délai imparti

"à corriger de manière urgente" quand la santé du consommateur peut être en danger.

"C'est une charge supplémentaire, tout se complique !", éructe Joël Oudin. "On est d'accord sur le fait qu'il faut exclure les non professionnels et qu'il faut des contrôles, mais le problème c'est la mise en ligne de ces résultats parce que la mauvaise concurrence va s'en servir". Le Président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière de la Marne se dit dubitatif, même si il reconnaît que les consommateurs n'auront sans doute pas le réflexe d'aller sur l'application avant de se rendre au restaurant.

Un contrôle est valable un an

Si les consommateurs sont plutôt emballés, les professionnels, eux, s'inquiètent surtout de la durée de validité du contrôle : un an. Loïc Mahut est restaurateur dans les Ardennes. Ses deux établissements ont été contrôlés et classés "à améliorer", pour des travaux de carrelage et d'évacuation : "Nos denrées et nos cuisines sont saines, je vais faire mes travaux bientôt, mais j'aurai quand même cette étiquette pendant un an. C'est trop sévère", explique-t-il. L'affichage du logo sur la vitrine de l'établissement n'est pas obligatoire, c'était une demande de l'UMIH.