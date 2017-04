Alim confiance, un site pour la transparence des contrôles d'hygiène dans l'Hérault

A partir de ce lundi tous les contrôles sanitaires effectués par les services de l'état dans le secteur alimentaire sont publiés sur un site internet. Objectif: offrir plus de transparence aux consommateurs.

Hygiène, traçabilité, gestion des déchets et du personnel sont passés à la loupe dans quatorze catégories d'établissements, du restaurant au chocolatier en passant par les supermarchés, les abattoirs, les glaciers, les boulangeries ou les boucheries.

Sur le site alim confiance et sur l'application du même nom , une carte interactive de la France indique le nom des établissements contrôlés par les services de l'état, la date de la dernière visite. Le niveau d'hygiène est classé en quatre catégories:

Très satisfaisant Satisfaisant A améliorer A corriger de manière urgente

Emmanuel Mancuso poissonnier à la Marée Gourmande aux Halles Jacques Coeur à Montpellier (Hérault) juge cet transparence utile : "Moi je n'ai rien a caché , je n'hésite pas à faire passer mes clients derrière le comptoir, si un commerçant ne fait pas son travail c'est normal qu'il soit sanctionné et que le consommateur en soit informé"

Mais tous les professionnels ne sont pas du même avis . Fabrice Salignière patron d'un restaurant Antillais dans le quartier Antigone à Montpellier redoute les effets pervers de la mesure:

Une petite erreur peut casser la réputation d'un restaurant

Pour encore plus de transparence, le commerçant peut s'il le souhaite collé une affichette fournie a l'issue du contrôle directement sur sa devanture.

Le fromager des halles Jacques-Coeur © Radio France - Sébastien Garnier

Vers une amélioration du niveau sanitaire

Je trouve que c'est une excellente idée.On entend tellement de chose sur ce qu'on mange. (une consommatrice)

En Europe, huit pays ( Royaume-Uni, Pays Bas, Belgigue, Irlande, Danemark, Finlande, Lituanie et Norvège) le proposent déjà. Dans tous les pays, la mise en place de la mesure s'est toujours accompagnée d'une amélioration du niveau sanitaire des établissements.