Témoignage - Aline Le Guluche a appris à lire et écrire à 50 ans

Lire, écrire, compter correctement, deux millions et demi de Français ne maitrisent pas les savoirs de base, ils sont illettrés, à ne pas confondre avec une personne analphabète qui n'est jamais allée à l'école. Cela représente 7% de la population Française, 8% des Normands.

Aline Le Guluche, ancienne employée de ménage dans un hôpital des Yvelines, était illettrée, elle est la marraine en Normandie des agences pôle emploi pour la lutte contre l'illettrisme. Elle a appris à lire et écrire à 50 ans. Aline Le Guluche raconte son histoire dans un livre, intitulé "J’ai appris à lire à 50 ans" aux éditions Prisma. Elle s'est confiée il y a quelques semaines sur France Bleu Normandie.

Aline Le Guluche Copier

"Je ne pouvais pas me débrouiller toute seule, j'étais toujours obligée de demander, de faire confiance, de me cacher quand je recopiais des choses. Comment faire pour faire ta feuille d'impôts ? pour élever ses enfants quand on ne sait pas lire et écrire pour suivre la scolarité ? comment faire dans le monde du travail pour évoluer ? Alors on reste au ménage, à la plonge, on ne peut pas avoir d'évolution de carrière".

C'était une souffrance, je ne voulais pas aller à l'école.

"J'habitais un milieu rural, les zones d'illettrisme sont plus importantes dans les milieux ruraux, j'étais la huitième dans une famille de paysans, la priorité de la vie s'était de se lever le matin, de s'occuper des animaux, de travailler à ferme pour manger et avoir un toit. Je suis allée à l'école mais je suis tombée sur un enseignant qui était violent. Comme je suis dyslexique, je n'arrivais pas à écrire et à lire correctement, je me prenais des coups de règles sur la tête, les doigts. J'étais punie, il me laissait sur le côté. C'était une souffrance, je ne voulais pas aller à l'école. J'avais peur de lire et d'écrire. C'est une blessure qui reste ça".