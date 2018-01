Le Mans, France

Théophile Poumeyrol, est arrivé début janvier au Mans au poste de directeur du magasin Alinéa. Il est plutôt optimiste pour l'avenir de l'établissement qui accueille un millier de clients chaque jour.

Il n'y aura pas de suppression de poste

France Bleu Maine : vous venez de prendre vos fonctions au Mans en ce début d'année, quelle est votre mission sachant que le magasin a réduit sa surface quasiment de moitié (de 12.000 m2 à 7.500m2) et que Ikéa veut s'implanter au Mans ??

Théophile Poumeyrol : j'ai été nommé sur le magasin du Mans et je n'ai pas une mission à proprement parlé. L'enseigne Alinéa reste jeune, dynamique et proche de ses clients. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet de fermeture et Alinéa a sa propre identité avec une passion des produits. C'est ce qui peut nous démarquer, avec une production interne de certaines références de meubles et de décoration. Donc, il n'y a pas de méfiance vis à vis de l'arrivée d'Ikéa.

France Bleu Maine : au niveau RH, est-ce que vous allez conserver les 80 salariés ?

Théophile Poumeyrol : il y aura toujours les 80 salariés car même s'il y a eu une réduction de surface, chez nous on est à l'écoute de nos clients. Les retours que l'on a, c'est vraiment la disponibilité des collaborateurs, des vendeurs. On garde justement le même nombre de personnes pour répondre à cette demande.

France Bleu Maine : Vous avez réduit le magasin des deux côtés avec d'un côté Cultura, et de l'autre, la surface est vide; que va-t-elle devenir ?

Théophile Poumeyrol : nous étions seulement locataire des locaux. La surface ne nous appartient pas; c'est le parc Manceau qui gère. Actuellement, la cellule est toujours vide.

France Bleu Maine : Alinéa au Mans, c'est combien de clients et quel est le panier moyen ?

Théophile Poumeyrol : sur une journée en moyenne, on est à environ 1.000 personnes qui viennent sur le magasin. Le panier moyen est d'environ 60 euros.

France Bleu Maine : vous êtes picard, le poste de directeur au Mans, c'est un choix ou une punition ?

Théophile Poumeyrol : on me l'a proposé et c'est avec joie que j'ai accepté pour rejoindre le Mans. J'étais déjà venu en formation en 2014 pour une période de deux mois et j'avais eu de bons souvenirs. Je suis plutôt ravi de revenir sur le Mans.