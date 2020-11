Allègement du confinement : les réponses du préfet de la Dordogne aux auditeurs de France Bleu

Le préfet de la Dordogne était l'invité de France Bleu Périgord ce vendredi 27 novembre.

Il a indiqué que la situation sanitaire s'améliorait en Dordogne, et qu'il y avait "une diminution notable du nombre d'hospitalisations et de personnes en réanimation. Nous sommes passés de 120 à 74 personnes hospitalisées en une semaine". Alors que l'allègement du confinement débute ce samedi, le préfet a également répondu aux questions des auditeurs de France Bleu. Sport, chasse, brocantes, déplacements ou encore pétanque : voici les interrogations des auditeurs et les réponses de Frédéric Périssat.

Questions relatives aux activités sportives

Une question de Chantal de Sarlat :"Je suis présidente d'une association sportive. Nous faisons de la marche nordique, je voulais savoir si nous pouvions reprendre ?

La réponse du préfet : Vous ne pouvez pas organiser de sorties collectives de marche ou d'orientation etc... Seule la pratique individuelle et en plein air est autorisée avec cet élargissement de 3 heures dans un rayon de 20km. La reprise sera pour le 20 janvier si tout le monde est respectueux des consignes.

Une question de José de Sarlat : "Comment ça se passe pour le sport des mineurs ? Est-ce que les compétitions peuvent reprendre dès ce week-end ?

La réponse du préfet : Les jeunes peuvent reprendre le sport et les activités extrascolaires en extérieur mais les compétitions ne reprennent pas encore. Elles reprendront au mois de janvier.

Une question de Magalie : "Pouvons-nous jouer à la pétanque à plusieurs sur une place communale ?"

La réponse du préfet : Non. Vous pouvez vous entraînez toute seule à pointer ou à tirer mais vous ne pouvez pas organiser de compétitions amicales même à plusieurs sur le terrain de boules.

Questions relatives aux déplacements

Une question de Thomas : "Y'aura t-il une nouvelle attestation de déplacement actualisée à partir du 28 novembre ?"

La réponse du préfet : Effectivement. Le décret qui sera publié demain fera l'objet d'une nouvelle attestation et elle reprendra certaines activités comme se rendre dans un lieu de culte par exemple. Elle sera disponible sur le site du ministère de l'intérieur. Il y en aura également une nouvelle quand nous passerons sous couvre-feu à partir du 15 décembre. Mais attention nous restons en confinement. Seules les capacités de se déplacer en journée sont allégées à partir du 28 novembre.

Une question de Yves :"La chasse individuelle devant soi est-elle ouverte dès ce samedi ? On pourra chasser le faisan ou le perdreau ?"

La réponse du préfet : Oui, la chasse individuelle est ouverte dès ce samedi 28 novembre dans un rayon de 20km et pendant trois heures. La chasse collective, c'est uniquement pour le gros gibier qui cause des dégâts et dans le cadre de battues administratives.

Une question de Colette :"L'année dernière je suis montée jusqu'à Strasbourg en covoiturage pour passer les fêtes de Noël et le jour de l'An, est-ce que cette année on pourra recommencer ?"

La réponse du préfet : Les déplacements à plus de 20km seront possibles à partir du 15 décembre mais les règles dans les transports collectifs ne changent pas. Dans les véhicules collectifs, vous pouvez être un par banquette donc en covoiturage, le conducteur et une personne derrière. Si les personnes qui vous conduisent est un couple et qu'ils sont devant, ils représentent un foyer. Vous devrez être seule derrière.

Questions relatives au commerce

Une question de Christophe de Biras :"Je suis organisateur de brocantes et vide-greniers, quand puis-je de nouveau en organiser ?"

La réponse du préfet : Les vide-greniers et les brocantes peuvent reprendre dès ce samedi 28 novembre dans le respect des protocoles sanitaires mis en place lors du précédent confinement, c'est-à-dire distanciation entre les étals, entre les chineurs et les commerçants pour éviter les attroupements.

Une question de Nicole :"Nous sommes producteurs de sapins de Noël et nous vendons nos productions sur un parking. Quelles sont les règles ?"

La réponse du préfet : Les règles sont les règles classiques. Il faut éviter les contacts directs avec la clientèle. Eviter de toucher les mêmes objets, éviter de s’échanger de la monnaie et si vous le faites prenez la précaution de vous nettoyer les mains. Je vous conseille très fortement de porter un masque en permanence. S'il y a beaucoup d'afflux, il faut que vos clients se mettent en file et que la distance soit respectée.

Une question de Yvette :"Mon petit-fils se marie le 19 décembre. Combien de personnes peut-on accueillir en mairie ?"

La réponse du préfet : Nous restons sur la même jauge qui est de six personnes. Cela n'évoluera pas d'ici là car notre obligation collective est de limiter les regroupements de personnes.