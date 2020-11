Allègement du confinement : les auto-écoles de Dordogne peuvent reprendre les cours de conduite

Après un mois de fermeture, les auto-écoles peuvent rouvrir dès samedi comme les commerces partout en France et en Dordogne bien sûr. Après les annonces d'Emmanuel Macron, de nombreux élèves ont déjà posé des leçons de conduite. C'est le cas dans cette auto-école de Terrasson.

A Terrasson-Lavilledieu, Laurent Pecoraro est forcément satisfait de rouvrir après un mois de fermeture totale. Les examens du permis de conduire étaient autorisés mais pas les leçons de conduite.

"Seules les autorisations pour emmener des élèves aux examens étaient possibles" précise le moniteur. Mais avec le manque de leçon de conduite, pas facile de se préparer pour le Jour J.

Le retour des élèves

"Depuis ce matin, nous sommes la réorganisation du matériel" explique Laurent Pecoraro. "Nous mettons les véhicules au démarrage, les motos, les scooter et en même temps on recontacte tous nos élèves. On remonte un planning puisque tout était retombé à nouveau" continue-t-il.

Laurent Pecoraro, gérant de l'auto-école A24 de Terrasson Copier

Les élèves nous contactent pour voir si on ouvrait et pour se positionner - Laurent Pecorato

Les cours théoriques, c'est-à-dire les cours de code, restent cependant interdits. Les élèves devront continuer à s'entraîner depuis chez eux.

La réouverture de ces auto-écoles se fera évidemment avec un protocole sanitaire strict et notamment dans les voitures "comme avant le reconfinement" indique Laurent Pecorato.