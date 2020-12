Allemagne : le Bade-Wurtemberg se confine, un couvre-feu instauré entre 20h et 5h

A leur tour, les Allemands du Bade-Wurtemberg vont devoir subir des restrictions de liberté importantes pour limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus. Le ministre-président du Land a annoncé ce vendredi 11 décembre qu'un confinement sera appliqué dès demain, et un couvre-feu sera instauré entre 20 heures et 5 heures du matin. C'est la première fois qu'une interdiction de sortir de chez soi est imposée aux habitants du Land.

En journée, de 5h à 20h, les sorties du domicile sont autorisées uniquement pour effectuer des achats, pour aller à l'école, se rendre à une manifestation, ou bien encore pour faire du sport seul, ou avec une seule autre personne extérieure à son foyer. De même, les réunions privées sont limitées à 5 personnes maximum de deux foyers différents. La mesure doit être précisée ce dimanche soir, lors d'une conférence entre les ministres-présidents et la chancelière Angela Merkel.

Pour les Alsaciens : il faudra quitter le Land avant 20h

Pour les Alsaciens, cela change donc légèrement la donne : il sera notamment impossible d'aller faire ses courses en Allemagne après 20h. Il faudra même avoir quitté le Land avant cette heure-là puisqu'il s'agit du début du couvre-feu. Il y a évidemment des exceptions pour les travailleurs frontaliers puisque les déplacements pour se rendre ou rentrer du travail sont autorisées entre 20h et 5h. Par ailleurs, si vous avez de la famille dans le Bade-Wurtemberg, il sera aussi possible de se déplacer durant le couvre-feu pour célébrer Noël entre le 23 et le 27 décembre uniquement.

Le président du Bade Wurtemberg, l’écologiste Winfried Kretschmann, a pris ces mesures face à la recrudescence des cas de Covid-19. Il suit donc les recommandations de la chancelière Angela Merkel, qui a appelé mercredi 9 décembre à prendre des mesures plus strictes. "Si nous avons trop de contacts et qu'après on se rend compte que c'était notre dernier Noël avec les grands-parents, alors, on aura vraiment échoué", a-t-elle notamment déclaré devant les députés du Bundestag.