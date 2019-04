Doubs : Allenjoie se mobilise contre l'expulsion du réfugié albanais qui s'est marié dans le village

Allenjoie, France

C'est tout un village qui se mobilise pour défendre ses "jeunes" mariés. Elle, c'est Valérie, 47 ans, enfant du village. Lui, c'est Olsion, réfugié albanais, âgé de 35 ans, arrivé en France, il y a trois ans. Ils se sont rencontrés à la paroisse évangélique d'Etupes. Après un coup de foudre, il ont pris le temps de se connaître, avant de franchir le pas du mariage, il y a tout juste un an.

Quelques mois après ce mariage, Olsion a décidé de solliciter une carte de séjour, notamment pour pouvoir travailler. La réponse est tombée il y a quelques semaines. "Catastrophe". La préfecture du Doubs refuse la carte de séjour et lui donne un mois pour quitter le territoire français. Le délai prend fin mardi prochain 23 avril.

Le maire crée un comité de soutien pour Olsion et son épouse Valérie

Dans le village d'Allenjoie qui s'est pris d'affection pour la belle histoire de Valérie et Olsion, c'est la stupeur et l'émoi. Le maire d'Allenjoie Jean Fried crée un comité de soutien. Il avait à l'époque "validé" ce mariage en accord avec la procureure de Montbéliard. "Je connaissais sa situation irrégulière. J'en ai référé au parquet de Montbéliard qui m'a demandé de rencontrer les futurs époux. Je l'ai fait. Et attesté à la réalité des sentiments. L'administration n'a fait aucune remarque à ce sujet". Jusqu'à ce refus cinglant de carte de séjour pour Olsion et de cette obligation de quitter le territoire français.

Les soutiens du jeune couple se sont réunis ce vendredi soir dans la salle des fêtes d'Allenjoie pour se compter et organiser la résistance.