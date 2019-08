"Aller à la mer très tôt le matin, c'est beaucoup plus agréable"

Montpellier - France

Comment éviter les plages noires de monde ? En y allant à l'aube ! C'est ce que font des dizaines d'héraultais ou même de touristes cet été le long des côtes. Ceux là fuit la chaleur étouffante, et recherchent le calme ou même l'ambiance du matin. Des lumières et des couleurs différentes de celles de la journée.

Ces deux couples rencontrés sur la plage de Carnon habitent tout près de Montpellier. Et ils ne sont pas adeptes du "serviette contre serviette".

Catherine et son mari viennent régulièrement se baigner très tôt et prendre le petit déjeuner sur la plage, avant d'aller travailler. Lui fait un peu d'exercices. Et pour elle, entre l'aube et le reste de la journée, il n'y a pas photo.