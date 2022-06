"Aller au-delà des préjugés" : une journée pour rencontrer des demandeurs d'asile à Argenton-sur-Creuse

Faire tomber les préjugés. C'est l'objectif de l'HUDA, l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, à Argenton-sur-Creuse. L'organisation prévoit une journée de rencontre avec les réfugiés qu'elle accompagne, ce mercredi 29 juin.

La structure accueille actuellement 54 personnes, qui viennent principalement d'Afghanistan, et les accompagne dans leurs démarches administratives pour la demande d'asile. "Certains s'installent ici, à Argenton, et d'autres qui partent dans des villes plus grandes, comme Châteauroux, Orléans ou Paris", explique Laure Thoumelin, cheffe de service de l'HUDA.

"Notre travail au quotidien, c'est de pouvoir les aider dans ces démarches, poursuit-elle. Mais aussi pour les orienter vers des médecins, parce que certains ont vécu des choses très très difficiles et sont très abimés, physiquement et psychologiquement".

Une journée pour faciliter l'insertion des réfugiés

"Il y a des personnes qui sont ravies de les accueillir, qui les accueillent à bras ouverts, indique Laure Thoumelin. Et puis, il y a des personnes qui sont un peu plus réticentes, par méconnaissance, par peur de l'autre". Pour faciliter leur insertion, une rencontre est donc organisée ce mercredi, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés. Au programme : une expo photos des résidents, et un pique-nique partagé à partir de 12h à la promenade du Rabois. "L'idée, c'est de venir à leur rencontre, de découvrir la demande d'asile, d'aller au-delà des préjugés", explique la cheffe de service de l'HUDA.