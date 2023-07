"Aller de l'avant" : les commerçants touchés par les violences urbaines à Poitiers tentent de tourner la page

Deux semaines et demi après les violences urbaines qui ont touché la France et le Poitou, l'heure est enfin au nettoyage chez Medicalife. La boutique située dans le quartier des Couronneries a été pillée dans la nuit du 29 au 30 juin. Mais jusqu'à présent, les gérants n'avaient rien touché dans l'attente du passage de l'expert. C'est désormais chose faite. "Depuis ce lundi, on met tout le matériel dans des box afin qu'il soit pointé. On jette tout ce qui est cassé, explique Ferdaws Choukchou. Mais le plus compliqué, c'est que les émeutiers ont vidé l'extincteur dans le magasin. Il y a une poudre bleue partout. C'est corrosif. On va devoir tout aspirer."

ⓘ Publicité

Une semaine de nettoyage

Le travail s'annonce long et fastidieux. Il faudra au moins une semaine pour remettre la boutique en état, avant de commencer à réparer ce qui a été cassé et reconstituer les stocks. "On commence à y voir un peu plus clair au sujet des indemnisations. Mais on ne sait pas ce qui va être pris en charge." Il faut dire que rien que sur la marchandise le préjudice dépasse les 50 000 euros. À cela, il faut ajouter leur camion de livraison qui a été incendié lors des émeutes.

loading

L'objectif est désormais une réouverture de la boutique pour le 1er septembre. "On va avoir besoin de soutien à la réouverture, ajoute Ferdaws. Parce qu'on craint une baisse du passage. Il y a des clients qui nous disent qu'ils ont peur et ne passent plus dans le quartier. Donc, on espère que ça va repartir."

Déménager pour recommencer

De l'autre côté de Poitiers, stratégie totalement différente pour les gérants du commerce "Instant mobile". La boutique située dans le quartier Bel air a été incendiée en plus d'avoir été pillée lors des émeutes. Face à l'ampleur des dégâts, le choix a été fait de déménager. Un local a été trouvé en un temps record zone de la Demi-lune. "De toute façon, soit on déprimait avec des travaux qui allaient prendre des mois à Bel air, soit on rebondissait pour rouvrir au plus vite", explique Aurélie Jarson.

Franck et Aurélie sont en plein travaux dans leur nouveau local © Radio France - Théo Caubel

L'objectif est désormais une inauguration du nouveau local d'ici un mois. Avec son compagnon, ils ont en plein travaux. Pour y arriver, le couple peut compter sur un immense élan de solidarité. "Des amis, des artisans, des clients qui nous donnent un coup de main. C'est énorme ! Encore une fois, heureusement qu'ils sont là car sans eux on n'aurait jamais pu rouvrir."

Si cet élan de solidarité est essentiel, c'est que le couple a perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros dans ces violences. L'ancien magasin n'était pas assuré contre le vol. Et malgré les promesses du gouvernement pour soutenir commerçants, Aurélie croient peu aux aides de l'État. "Quand on a eu une réunion avec le préfet, on nous a dit qu'on pouvait pointer au RSA. Franchement, c'était la goutte d'eau."

loading

Le couple espère désormais se relancer avec cette nouvelle boutique plus grande que l'ancienne. Ils proposeront de plus services. Un nouveau "bébé" selon les termes d'Aurélie, même si la boutique de Bel air restera dans toutes les têtes. Une photo du local incendié sera d'ailleurs affichée à l'entrée avec autour les noms de toutes les personnes qui ont aidé à se relever.