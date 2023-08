Aller prendre un bain dans la piscine de quelqu'un d'autre, la tendance de l'été sur le Côte d'Azur

Piscine, copines, barbecue et soleil : Chaïness fête ses 19 ans dans un bel endroit, sur les hauteurs de Nice. Sauf que la jeune femme n'est ni chez elle, ni chez une amie. Elle a loué la piscine pour l'après-midi, avec les propriétaires à quelques mètres à peine. "On est vraiment de notre côté, eux sont du leur. L'espace est vraiment divisé, ça ne gâche pas du tout le moment. C'est comme un AirBnB" sourit la Niçoise.

Un joli complément de revenus

La piscine appartient à la famille Hazard. Elle a été construite il y a une dizaine d'années. Mais depuis, les enfants ont grandi... Alors Alexandra a décider de louer son bassin. "C'était étrange la première année. Mais on y trouve finalement le plaisir des rencontres. Nous n'avons jamais eu de problèmes" confie-t-elle. La piscine est louée pratiquement tous les jours de l'été, pour 20€ par personne pour quatre heures minimum.

Un complément de revenus bien utile pour amortir les frais de la piscine reconnaît Alexandra. Mais elle n'est pas guidée simplement par ça : "Autant on peut le faire au début sur un plan financier parce que c'est intéressant, autant on ne tiendrait pas plusieurs années s'il n'y avait pas de lien social. C'est ce qu'on apprécie, d'avoir des gens qui viennent et qui nous dise merci."

Une plateforme spécialisée

Pour mettre en lien baigneur et propriétaire, la plateforme Swimmy s'est lancée en 2017. Elle prend une commission d'environ 30% sur chaque transaction, et fonctionne comme AirBnB : on rentre une localisation , et il est indiqué les piscines louables aux alentours. Et la tendance prend de plus en plus. "Début juillet, nous avons constaté un doublement des réservations par rapport à l'an dernier" se réjouit Arnault De Menou, responsable communication. Même si la mauvaise météo dans une bonne partie de la France a calmé les envies de faire un plouf, dans le Sud, le succès est là.

"Ce qu'on constate cette année, c'est qu'il y a des personnes qui partent en vacances, mais qui, connaissant ce système, ne louent volontairement pas de logements avec piscine, afin d'économiser leur budget" appuie Arnault De Menou. En France, environ 5.000 piscines sont louables sur Swimmy cet été, dont 120 dans les Alpes-Maritimes.