Allergies : 86 départements français en alerte rouge pour les pollens de noisetier, d'aulne ou de cyprès

La carte de la France est pratiquement entièrement colorée de rouge ce lundi sur le site du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). En tout, 86 départements français, tous en métropole, sont en alerte maximale (risque "élevé"). Une grande majorité de ces départements sont touchés par les pollens de noisetiers et d'aulne.

Les pollens de cyprès (cupressacées), eux, se concentrent sur le pourtour méditerranéen. Selon le RNSA, "le vent favorisera la dispersion des pollens dans l'air mais le froid et la neige apporteront un peu de répit aux allergiques en freinant la floraison".

Si vous avez la chance de ne pas être allergiques aux pollens de noisetiers, d'aulne ou de cyprès, sachez tout de même que "les pollens de frêne, charme, orme, saule et peuplier arrivent", prévient le RNSA. Les Pyrénées-Orientales et l'Aude sont d'ailleurs déjà en risque allergique élevé pour le frêne. Les allergiques du Var et des Alpes-Maritimes peuvent aussi compter sur la présence de quelques pollens de pariétaire (Urticacées), avec un risque allergique de niveau faible.

Des quantités de pollens "très fortes"

"C’est tout à fait normal d’avoir des pollens en février, notamment les pollens d’aulne et de noisetier" a souligné auprès de France Bleu Isère Samuel Monnier, ingénieur au RNSA. En revanche, "ce qui est important de souligner ce sont les quantités de pollens émises (...) qui sont très fortes" liées selon lui "aux conditions météo" particulièrement douces et sèches de ce début d'année. "Cela a vraiment favorisé la floraison des arbres".

L'Organisation mondiale de la Santé indique qu'en 2050, 50% de la population sera allergique. "Il y a incontestablement une augmentation spectaculaire du nombre d’allergiques", confirme Sophie Silcret-Grieu, allergologue à Paris, sur franceinfo.

Quels sont les symptômes ?

"Les symptômes classiques de l'allergie sont ceux qu'on appelle couramment le rhume des foins, c'est-à-dire des éternuements, le nez et la gorge qui grattent, le palais, les oreilles, les yeux qui démangent et qui coulent, décrit-elle. Ça peut aller à une intensité telle que les gens n'arrivent pas à dormir, se sentent comme dans un état grippal et sont extrêmement fatigués. Ils ont du mal à travailler, à se concentrer. Si ces symptômes s'aggravent, on peut avoir d'authentiques crises d'asthme (...) Il est très important de consulter si on a des symptômes évoquant un asthme", conseille-t-elle.

Que faire en cas d'allergies aux pollens ?

"Il y a deux types d'actions. Sur le moment, il faut prendre des traitements antihistaminiques, détaille l'allergologue. "Il y a aussi des traitements locaux sous forme de spray ou de gouttes à mettre dans les yeux et le nez. En cas d'asthme, il faut un traitement spécifique. C'est la raison pour laquelle il est très important de consulter si on a des symptômes évoquant un asthme, une toux, des sifflements, une gêne respiratoire. Les traitements antihistaminiques ne sont pas suffisants pour contrôler l'asthme."

En revanche, "il faut savoir que le seul traitement qui est capable d'agir sur la maladie allergique elle-même, c'est la désensibilisation. On doit le faire à distance de la saison pollinique. C'est à prévoir un peu plus tard. Mais c'est intéressant de prendre déjà contact avec un allergologue pour préparer ce traitement. Il n'y a pas de traitement efficace à 100%, mais on a de très bons résultats dans 80% des cas (...) Pour une allergie qui est vraiment gênante, ça vaut la peine".