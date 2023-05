INFOGRAPHIE - Allergies : 82 départements en risque maximal pour les pollens de graminées

Vous l'avez certainement remarqué si vous êtes allergique : les pollens de graminées sont de retour en force. Ce lundi, 82 départements de France métropolitaine sont classés en rouge (risque allergique maximal) par le Réseau national de surveillance aérobiologique. Les 14 autres sont classés en jaune (risque allergique moyen).

Mais le RNSA prévient d'ores et déjà que "les pollens de graminées montent en puissance du sud vers le nord du pays et toucheront tous les départements de France cette semaine avec un risque d'allergie de niveau élevé".

La pluie, ce faux-ami

Les averses de ce début du mois de mai, si elles ont permis de plaquer les pollens au sol et donc d'"apporter un peu de répit aux allergiques", "ont aussi malheureusement favorisé la croissance et le développement des graminées", explique le RNSA.

Or, "le retour de températures plus élevées et d'un temps ensoleillé viendra favoriser l'émission et la dispersion des fortes concentrations de pollens de graminées dans l'air".

Les pollens de graminées montent en puissance du sud vers le nord du pays. © Visactu

Outre les pollens de graminées, quelques allergiques aux pollens de chêne, de plantain, d'oseille, d'orties, de pariétaires et d'olivier pourront souffrir localement, même si le risque allergique restera globalement faible à moyen, excepté dans les Bouches-du-Rhône où le département est classé rouge pour le risque allergique aux pollens d'oliviers.