Alliance Anticorrida : "Entre la corrida et la bouvine, nous avons toujours fait une distinction"

La Corrida vit-elle ses dernières heures ? L’Assemblée donnera ce soir une bonne partie de la réponse. Les députés vont bien examiner la proposition de loi d’Aymeric Caron qui veut interdire cette tradition. La coalition à laquelle il appartient a décidé de modifier l’ordre des sujets qui seront discutés, ce jeudi, dans l’hémicycle. Sa niche parlementaire, dispositif parlementaire, lui donne le droit de le faire. Le texte en question a donc été remonté, de la quatrième à la deuxième place, pour être sûr d’avoir un débat. En revanche, il n’est pas du tout sûr qu’il débouche sur un vote.

Dans cette perspective, Aymeric Caron a retravaillé son texte pour le rendre plus consensuel et pour donner des gages aux amoureux de la tauromachie, mais qui ne sont pas foncièrement pour la corrida. Ainsi, propose-t-il désormais dans sa proposition de loi de protéger toutes les traditions taurines "n’impliquant pas de sévices ou d’actes de barbarie sur des animaux", autrement dit, la bouvine. Reste que les passionnés de courses camarguaises redoutent que ce ne soit que provisoire et que des associations finissent par avoir la peau de la bouvine. "Entre la corrida et la bouvine, nous avons toujours fait une distinction, assure Lionel Marzials, invité de France Bleu Gard Lozère, ce jeudi matin. La bouvine fait partie de nos vraies traditions locales. Ce que nous pointons du doigt, ce sont les actes de cruauté et les sévices sur les animaux."

Selon un sondage récent réalisé par l’IFOP pour le Journal du dimanche , 74% des Français sont favorables à l’interdiction de la corrida. Parallèlement, 84% des Français n’ont jamais assisté à une corrida, toujours selon une enquête réalisé par le même institut de sondage et dévoilé en février dernier par Sud Radio . D’où cette question : peut-on vraiment faire confiance aux sondages ? Pour Lionel Marzials, l’avocat d’Alliance Anticorrida, il n’y a aucun doute : "Même s’il y a une majorité de français qui n’ont jamais assisté à une corrida, ils en ont entendu parler. Ils en connaissent la finalité. Dans mon cas, la première fois que j’en ai vu une, ça n’a fait que me conforter dans mon idée."

