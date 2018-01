Saint-Christophe, Allier, France

Baptisé "Chez Vivine et Gaby", les surnoms des anciens propriétaires, le café associatif est désormais ouvert. Ce n'est pas un café ordinaire car pour fréquenter le lieu il faut avoir adhéré à l'association Troc et Pop,et apporter ses idées et sa bonne humeur.

La cuisine de "Vivine" © Radio France - Claudie HAMON

Le lieu n'a pas changé depuis les années 50. Le comptoir en bois, la cuisinière à charbon et même la petite épicerie est restée intacte. Sur les rayonnages en formica, les jeux de cartes et les livres ont remplacé les denrées alimentaires. Tous les bénévoles de l'association ont nettoyé et réparé les objets de "Vivine et Gaby". Ils servent désormais de décor au café associatif.

Le téléphone à manivelle © Radio France - Claudie HAMON

Ateliers pâtisserie, informatique, concours de jardins potagers. Le programme est complet jusqu'au mois de juin. Pour se renseigner téléphone 06 98 99 08 07 ou par mail chezvivineetgaby@gmail.com