Allier : à Etroussat la solidarité des habitants après la fermeture du dernier commerce

Le dernier bar-commerce du village a fermé ce samedi 30 septembre, mais les gérants ont tenu à organiser un pot pour rassembler l'ensemble des habitants. Une belle leçon de vivre ensemble !

Quand on arrive à Etroussat, cette commune de l'Allier qui rassemble plus de 600 habitants, on se rend compte que la vie commerciale n'est plus ce qu'elle était. Sur la façade du dernier commerce, une pancarte "à vendre" est placardée. Mais à Etroussat, on se rend vite compte également que la solidarité et l'humain sont au cœur du village.

Photo souvenir avec Jeanine au centre, 80 ans et star du comptoir depuis 66 ans © Radio France - Lauriane Havard

C'est notre mamie à tous ! - Jonathan, un jeune du village

L'émotion est palpable quand on rentre dans ce bar, le "Trialoup". Depuis 66 ans, Jeanine n'a pas bougé. Ce dimanche matin, elle est au comptoir en train de laver quelques tasses de café. "Vous savez, ici c'est ma vie, je suis arrivée quand j'avais 14 ans et il s'en est passé des choses". Effectivement, des événements il y en avait à l'époque. Mariages, repas, soirées foot...

Aujourd'hui, Jonathan a 30 ans et tous ces souvenirs seront impérissables. "Après le foot, on venait, on mangeait des pizzas tous ensemble, c'est notre mamie à tous!" Car Jeanine, à Etroussat, on l'appelle mamie. C'est la mamie du village qui a œuvré toutes ces années avec son fils, Yves, le gérant de l'épicerie, pour dynamiser la commune.

Les derniers clients de Yves le gérant de l'épicerie © Radio France - Lauriane Havard

Toujours pas de repreneur pour le commerce et le bar

Si Yves et Jeanine Trialoup vendent aujourd'hui c'est qu'ils ont désormais besoin de repos, mais ce n'est pas de gaieté de cœur quand ils constatent que le village se meurt. "Quand j'ai repris l'épicerie en 1980, il y avait quatre épiceries, deux cafés-restaurants, un boucher et deux drogueries" se rappelle Yves, l'ex gérant de l'épicerie. Il se désole quand il voit qu'aujourd'hui il ne reste presque plus rien.

Le maire, Gilles Vernay, est aux-côtés de Jeanine et de son fils pour trouver un repreneur le plus vite possible. "Il faut qu'on trouve quelqu'un qui rachète la totalité, le bar et l'épicerie, ou bien que la commune rachète et que l'on trouve un gérant" explique le maire d'Etroussat. La mairie espère trouver une solution d'ici le début de l'année 2018.