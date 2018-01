Domérat, Allier, France

Maladie, invalidité, licenciement, dépression ... c'est l'histoire d'une descente aux enfers. Celle de Joël Trompat, 53 ans. Depuis près de 2 ans, il vit dans une masure en ruine à Domérat. Il l'a achetée il y a quelques années avec sa prime de licenciement. Mais ce qui devait être un petit paradis est aujourd'hui un taudis. Des amis se mobilisent pour reconstruire ce cabanon en dur qui ne dispose pas d'eau potable.

Des trous dans les murs et le toit qui menace de s'écrouler

Au bout d'un chemin, on découvre l'ancien box à chevaux transformé en maisonnette : une cuisine et une chambre. Les murs sont en parpaings mais ils sont disjoints. Le bois, qui sert de charpente, se fend de tous côtés. Une bâche a été posée sur le toit, des tôles par dessus. Le tout est rongé par l'humidité. _"On espère que ça ne tombe pas trop vite"_explique Joël.

Un chauffage au bois permet au thermomètre d'atteindre 13 degrés mais cela ne suffit pas à rendre le lieu habitable. Tout est sombre et humide. Le pire, c'est que Joël n'a pas l'eau potable. Un puit de forage lui fournit de l'eau pour se laver et faire la lessive, mais pour cuisiner et boire, il doit acheter de l'eau en bouteille. Quant à l'électricité, pour le moment, "c'est un branchement provisoire" dit-il.

La charpente qui menace de s'écrouler © Radio France - Dominique Manent

Tout raser et reconstruire

Dans son malheur, Joël, peut compter sur des amis. Ils sont une trentaine environ à le soutenir. Il y a notamment Malika, qu'il a rencontrée à la SPA, car ils partagent la même passion des animaux. _"Je n'ai pas de mots. On ne peut pas laisser un humain vivre là"_. Il y a aussi des gens des Restos du coeur ou encore de la SPA. Et puis Gérard Cussinet, ancien président d'une association de droit au logement. Pour lui, il faut tout raser et reconstruire, et Gérard attend des dons de matériaux de construction et d'outils. Il faudrait également un mobil-home ou une caravane pour abriter Joël le temps des travaux.

Joël Trompat © Radio France - Dominique Manent

Obtenir l'eau potable, l'électricité et le téléphone

Mais surtout, Gérard est en colère contre la mairie qui refuse tout raccordement car "le terrain est agricole et non constructible" souligne le maire, Marc Malbet. Il rappelle qu'il a proposé un logement social à Joël mais ce dernier vit avec sept chiens, dont "certains sont dangereux" précise l'élu. "Je n'ai pas de logement social qui puisse accueillir sept chiens, ça n'existe pas". Joël, lui, affirme qu'il ne peut pas payer un loyer, aussi bas soit-il, car il touche moins de 900 euros par mois et la moitié permet de régler des dettes. Joël veut tout simplement vivre chez lui, dans sa maison, comme il l'entend, avec ses chiens.

Le bras de fer n'est pas terminé. Gérard Cussinet l'affirme :"on ne lâchera pas".