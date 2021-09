Allier : des animalistes manifestent devant un élevage de chiens de laboratoire

A l'appel du collectif Animal1st, une trentaine de militants animalistes se sont rassemblés ce vendredi matin devant un élevage de chiens à Gannat dans l'Allier. Il s'agit d'un élevage de chiens Beagle destinés à être vendus à des laboratoires, afin de servir pour des essais cliniques.

Cet élevage appartient au groupe américain Marshall BioResources, très contesté déjà au Royaume-Uni. "Cette entreprise a déposé sa 'marque' de chiens Beagle, explique Vincent Aubry, porte-parole d'Animal1st, des chiens génétiquement modifiés pour être plus dociles et élevés ici à Gannat pour terminer dans des poubelles de laboratoire. _Ils ne voient jamais le jour et on leur apprend à donner la patte pour recevoir des injections ou à être vivre muselés pour porter un masque à gaz_."

Une mobilisation partie pour durer

Vincent Aubry et son collectif comptent poursuivre leur mobilisation et rester présents devant l'élevage, "on va camper au moins jusqu'à lundi devant les grilles, on invite tous les animalistes de la région à nous rejoindre".

Animal1st s'inspire ainsi des méthodes utilisées par des militants animalistes en Angleterre, où des manifestants campent depuis plusieurs semaines devant des élevages de Marshall BioResources.