Allier : la gérante d'une auberge à Sainte Thérence offre un peu de chaleur aux plus démunis

Myriam Georget gérante du bar restaurant Le Petit Bourbonnais à Sainte Thérence dans l'Allier offre à manger et à boire aux recalés de l'âge et aux exclus du partage. Il suffit de pousser la porte de son auberge sans autre condition.

La belle initiative de cette gérante de restaurant de Sainte Thérence dans l'Allier. Le froid polaire, la précarité et la solitude qui sévissent dans les campagnes ont poussé Myriam Georget, la gérante du Petit Bourbonnais a ouvrir son auberge aux plus démunis. Cela fait longtemps qu'elle avait cette idée, offrir un bol de soupe ou un peu de chaleur humaine à ceux qui en auraient besoin. Dans ce petit village rural situé à une quinzaine de kilomètres de Montluçon, la vie est rude surtout pour les personnes âgées qui souffrent du froid et de la solitude.

Le Petit Bourbonnais à Sainte Thérence - Myriam Georget

Pour passer chez Myriam pas d'horaire, il suffit de téléphoner à l'auberge 04 70 51 78 63 ou sur le portable 06 88 26 23 25. L'accueil est totalement anonyme.