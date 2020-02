Allier : le cardinal Barbarin anime la messe dominicale à Souvigny

Souvigny, France

C'est une prieurale qu'il connaît bien, pour l'avoir souvent fréquenté lorsqu'il était évêque de Moulins entre 1998 et 2002. L'église prieurale Saint-Pierre et Saint-Paul, située en centre-bourg, est selon le guide-conférencier du village "la plus grande église du département de l'Allier", mélangeant architecture romane et gothique. Elle a été restaurée en 2009, aux couleurs jaune et ocre. Et ce dimanche, près des reliques de Saint-Mayeul et Saint-Odilon, le cardinal Philippe Barbarin a célébré la messe dominicale.

L'église de Souvigny © Radio France - Mickaël Chailloux

L'invité des Journées Paysannes

Avant cela, le cardinal Philippe Barbarin, a tenu une conférence intitulée « Vie de la terre, vie éternelle », à la MJC de Souvigny. "Il a ainsi expliqué le sens du mot culture" raconte la présidente de l'association qui l'a fait venir à Souvigny, Emmanuelle François. C'est elle qui a lancé l'invitation il y a un an, bien avant son procès en appel à Lyon le 30 janvier dernier où il a été relaxé. Il était accusé de ne pas avoir dénoncé les abus sexuels perpétrés par l’ex-prêtre Bernard Preynat.

Devant 270 participants, pour beaucoup agriculteurs, le cardinal a célébré dans son homélie les "règlements de Jésus, qui sont plus des paroles de vie que des commandements stricts". Mais dans la foule, se trouvaient aussi des bourbonnais venus pour l'occasion. Jean-Emmanuel Pouilladoux, maraîcher en Charente, était au premier rang avec sa femme et son tout jeune enfant. "C'était une ambiance très familiale", note-t-il.

Une invitation pas du goût de tout le monde

Le cardinal Barbarin n'a pas souhaité s'exprimer devant la presse, expliquant que depuis sa condamnation, il évite toute communication. Cette célébration ne s'est pas déroulé sans une certaine tension. Certains prélats ont reçus des appels anonymes et des messages sur les réseaux sociaux qui laissaient penser qu'il y aurait des manifestations contre la présence du cardinal dans le village. La messe n'a pas été perturbée ce dimanche.