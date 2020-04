Allier : le Conseil départemental répond aux inquiétudes des Bourbonnais

Le département de l'Allier a tenu une conférence de presse audio ce matin. L'occasion de communiquer sur quelques chiffres et de répondre aux questions et inquiétudes des Bourbonnais.

Plus de 8 millions d'euros de subventions pour les communes

Le Conseil départemental a d'abord tenu à rassurer les entreprises prestataires. Un acompte de 50% du montant du marché (au lieu de 20 %) sera payé immédiatement aux entreprises attributaires d’un marché public passé avec le Conseil départemental. Plus de 8 millions d'euros de subventions seront attribués aux communes lors de la prochaine commission permanente le 7 mai. Au total, ces subventions généreront près de 30 M€ de travaux. Dès le vote, les communes pourront lancer leurs chantiers sans attendre. La notification de la subvention vaudra accord de démarrage. Une avance de 80% de la subvention pourra être versée immédiatement si la commune s’engage, comme le Département, à abonder l’acompte à hauteur de 50% aux entreprises attributaires des marchés publics.

94200 masques supplémentaires distribués

Cette semaine, dans le cadre de la dotation de l'Agence Régionale de Santé (ARS), 94200 masques ont été distribués dans les différentes structures médico-sociales, portant à 400000 la distribution totale de masques aux personnels des structures médico-sociales.

Le Conseil départemental rappelle que les masques seront distribués à la population vers la mi-mai. Il précise que l'âge minimum pour porter un masque est de 2 ans, mais les médecins interrogés ne recommandent son port qu'à partir de 6 ans. Le département rappelle qu'il est recommandé de laver les masques en machine à 60° pendant au moins 30 minutes. Une fois lavé, il est recommandé par l’AFNOR de ne pas le faire sécher à l’air libre, mais à l’aide d’un sèche-linge ou d’un sèche-cheveux.

Par ailleurs, pour pallier au besoin de lavage quotidien du masque, le département va offrir à chaque enfant bourbonnais 2 masques. 70 000 masques de taille « enfants » seront ainsi fournis aux 18 000 élèves des écoles élémentaires et aux 15 000 collégiens. Concernant les collèges, également, le département indique qu'ils seront progressivement ouverts. Aujourd'hui, il est possible de contacter le collège via l'Espace Numérique de Travail de votre enfant (ENT). Il précise aussi qu'il est en attente de directives ministérielles concernant l'internat, les cantines et les transports scolaires.