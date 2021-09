Allier : le président Riboulet demande la levée du pass sanitaire dans le département

L’exécutif s’organise pour une prolongation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre selon France Info. Un projet de loi sera présenté le 13 octobre en Conseil des ministres et débattu au Parlement dans les semaines qui suivent. Dans le même temps, ces derniers jours, Emmanuel Macron laissait entrevoir un possible allègement des contraintes sanitaires. Mais aucune décision immédiate n'est en vue. Dans l'Allier, le président du Conseil départemental, Claude Riboulet, demande que le pass sanitaire soit adapté à la situation épidémique de chaque département et "d'alléger notamment son recours dans l'Allier".

Des chiffres encourageants

Dans l’Allier, au 16 septembre dernier, le taux d’incidence est descendu à 31 et 95% de la population en âge de se vacciner a reçu au moins une dose. "Ces résultats ont été obtenus grâce à un travail collectif et à des dispositifs innovants" souligne le président du Conseil départemental, Claude Riboulet. La vaccination mobile, lancée très tôt dans le département, a notamment permis d'aller à la rencontre de publics isolés et fragiles.

Lever le pass sanitaire

Claude Riboulet plaide pour une adaptation des contraintes aux réalités du terrain : "C’est une décision essentielle pour favoriser l’activité économique et la vie sociale des populations." Et il demande la levée du pass sanitaire dans le département de l'Allier.