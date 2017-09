Allier : les habitants de Vieure au rythme de la musique trance

Le Hadra Trance Festival se déroule pour la deuxième année consécutive au bord du plan d'eau de Vieure. La cohabitation avec la population locale est meilleure que l'an passé !

Depuis trois jours, autour du plan d'eau de Vieure, les champs sont occupés... Des tentes multicolores ont poussé ça et là et des véhicules sont garés à perte de vue. 8000 personnes sont actuellement réunies à Vieure pour écouter de la trance, une musique électronique venue d'Allemagne. En trois jours, la population locale a été multiplié par 30 !

Les habitants sont venus danser avec les festivaliers

"Nous on fait la fête dans la joie, c'est bon enfant ici!" Venu des Vosges, Simon est conquis par le festival et il est d'autant plus ravi quand il voit que certains habitants de Vieure se mêlent à la fête. "Vendredi soir, plusieurs habitants âgés d'une soixantaine d'années sont descendus sur le site pour écouter la musique et ils sont finalement rester pour danser!" explique Lucie Bonnard, l'une des organisatrices du festival.

"C'est un site magique pour ce type de festival" Noémie, festivalière © Radio France - Lauriane Havard

Pour cette deuxième édition, les relations entre les festivaliers et la population locale se sont améliorées. "Cette année, l'équipe du festival a davantage inclue les habitants dans l'organisation" selon Tracey qui habite Vieure depuis 11 ans. Les producteurs locaux sont eux aussi mis à l'honneur puisque leurs produits sont vendus sur le site du festival.

Des retombées positives pour l'économie locale

Même si une trentaine d'habitants de Vieure ont signé une pétition pour demander l'arrêt du festival l'an prochain, la majorité de la population reste satisfaite qu'un tel événement soit organisé sur ce territoire. A Cosne-d'Allier par exemple, les commerçants sont ravis et même très surpris. "Je n'en reviens pas du passage! On a 300 à 400 personnes par jour qui défilent" indique Didier qui gère un bar tabac dans la rue principale de Cosne-d'Allier. Selon lui, les commerçants voient leur chiffre d'affaire bondir en l'espace de quelques jours.

Ambiance plus cosy sous la petite scène entourée d'arbres © Radio France - Lauriane Havard

Serge Thevein, le maire de Vieure, a reçu la pétition des habitants mécontents jeudi dernier. Pour le moment, il lui est impossible de s'exprimer là-dessus. "Je ne peux pas vous dire ce que je ferai l'année prochaine, nous sommes plusieurs à décider". Le maire de Vieure reconnaît en revanche que ce festival reste positif pour la majorité de la population.