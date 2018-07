A Brugheas, dans l'Allier, la SPA lance un cri d'alarme. 90 chatons, recueillis depuis la mi-juin au refuge, attendent maintenant d'être adoptés. La stérilisation des chats et chattes reste le seul moyen d'éviter la prolifération des chatons et les abandons.

Brugheas, France

Chaque année, le début de l'été est une période sensible pour le refuge de Brugheas, dans l'Allier. C'est en mai que les minettes font leurs premiers bébés de l'année, d'où l'arrivée massive de portées entières ! Cette année, 90 chatons ont été recueillis. Une quarantaine est prise en charge au refuge. Les autres, trop petits, sont placés momentanément dans des familles "relais". La SPA -la Société Protectrice des Animaux- rappelle qu'il faut stériliser les chats et les chattes pour limiter les naissances.

Des petits orphelins baptisés Isis, Pandora ou Berlioz

Au milieu de la chatterie, Céline Maes, responsable du refuge, distribue caresses et bisous. Gris, roux, blancs, noirs, les chatons ont environ deux mois. Tous sont adorables et tous sont orphelins. Quand ils arrivent au refuge, ils sont systématiquement baptisés. Isis est une petite femelle tigrée toute douce. Sa voisine tricolore s'appelle Pandora. Plus loin, dans un panier, Berlioz fait la sieste.

Céline Maes dans la chatterie © Radio France - Dominique Manent

On en voit de toutes les couleurs dans la chatterie © Radio France - Dominique Manent

Abandonnés dans la rue ou devant le refuge

Ces chatons ont été récupérés dans la rue par la fourrière ou bien déposés dans un carton, pendant la nuit, devant la porte du refuge. Céline les a découverts le matin, en arrivant au travail. "C'est lâche, c'est vraiment débile de faire ça, un truc de ouf" explique, scandalisée, Alicia, toute jeune bénévole au refuge.

Deux chatons en mal d'adoption © Radio France - Dominique Manent

La stérilisation pour protéger les animaux des abandons

La SPA en appelle à la responsabilité de chacun. Faire stériliser un chat ou ou chatte est essentiel car une chatte peut avoir jusqu'à trois portées par an et à chaque fois il y a plusieurs chatons. "Si certaines personnes n'ont pas les moyens, on peut monter un dossier et participer financièrement à l'opération" explique Céline Maes. Cette aide peut représenter la moitié du coût global de la stérilisation et du puçage (obligatoire) de l'animal, coût estimé à un peu plus de 90 euros.

Une grosse faim pour un tout petit chaton © Radio France - Dominique Manent

Horaires du refuge : ouvert du lundi au vendredi de 13h à 17h, le samedi et le dimanche de 10h à 17h.

Fermeture le jeudi.