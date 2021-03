Allo Familles Isère : un numéro vert et gratuit qui s'adresse à toutes les personnes isolées

Un numéro vert gratuit et anonyme pour être écouté et conseillé. C'est le principe de "Allo Famille Isère". Un dispositif mis en place par le département au moment du premier confinement pour faire face aux violences intrafamiliales. Le numéro est désormais étendu à toutes les personnes isolées.

Parents, adolescents, étudiants ou encore personnes âgées. Peu importe votre situation. Si vous vous sentez isolés et que vous avez besoin d'être écouté, conseillé, vous pouvez contacter la plateforme "Allo Familles Isère". D'abord dédié aux familles en difficulté pendant le premier confinement : le numéro est désormais accessible à toutes les personnes isolées.

Le but c'est de pouvoir se confier - Marie-Pierre Melgar, assistante sociale

En appelant, vous pouvez tomber sur l'un des 80 écoutants de la plateforme, uniquement des profesionnels du milieu médico-social tels que des psychologues, des assistantes sociales et des puéricultrices. L'appel est anonyme et se veut bienveillant comme l'explique Marie-Pierre Melgar, assistante sociale : "Tout le monde peut pousser cette porte sans crainte après d'avoir des répercussions. Le but c'est de pouvoir se confier sur des choses qu'ils n'oseraient pas forcément confier à leur proche de peur d'être jugé. Du coup, le fait d'être écouté par une personne inconnue et qui va rebondir pour les aider à avancer dans leur réflexion, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres lieux".

Ecouter et accompagner

Au-delà de l'écoute, il y a un réel travail d'accompagnement. Grâce à des cartes qui recensent les différents services disponibles dans le département, les écoutants peuvent orienter les personnes vers les services adaptés. "On rentre l'adresse de la personne et puis comme ça on peut lui dire où aller comme des associations, des services départementaux", détaille Marie-Pierre Melgar. Les appels n'ont aucune durée limitée. Chacun est libre de se confier autant de temps qu'il le souhaite.

À savoir