Orange annonce un développement de la 5G sur le littoral en Bretagne

Les smartphones étanches, les vidéos dans l'eau, le streaming qui explose : la consommation numérique en 4G et 5G explose. Une augmentation de l'ordre de 30% entre l'été 2021 et l'été 2022, qui risque de se reproduire cet été, selon Damien de Kerhor, délégué régional Orange Bretagne - Pays de la Loire. Orange annonce avoir anticipé et prévu un déploiement de la 5G sur le littoral breton. De sorte qu'aujourd'hui, la population est couverte à plus de 78% en 5G sur le littoral dans le Morbihan, 71% dans le Finistère, 63 % en Côtes-d'Armor.

ⓘ Publicité

À Bénodet, l'été dernier, les appels vocaux impossibles en cœur de saison

À Bénodet, dans le sud Finistère, la commune passe de 3.500 habitants l'hiver à 22.000 personnes présentes chaque jour en été. "Le week-end du 15 aout l'année dernière, on ne pouvait plus passer un appel vocal, il fallait se contenter de textos", se souvient le maire Christian Pennanec'h, "et évidemment, les gens s'en plaignaient en mairie. Donc espérons que l'arrivée de la 5G va améliorer la situation." Alors certes, le déploiement de la 5G n'est pas accessible à tous les smartphones, mais selon Orange, son utilisation par les abonnés équipés devrait permettre un délestage de la 4G et donc un meilleur réseau pour tous.

Et qu’en est-il du bilan carbone ?

Quant à la question du bilan carbone de la 5G, "elle est 3 à 5 fois plus sobre que la 4G", selon Damien de Kerhor, délégué régional orange, qui recommande de s'équiper en smartphones reconditionnés. Le Haut Conseil pour le Climat estimait en 2020 que la 5G pourrait alourdir de 2,7 à 6,7 millions de tonnes équivalents CO2 l’empreinte carbone du numérique en France.

Ce qui est certain, c'est que les vacanciers ne sont pas à une contradiction près. Selon une étude effectuée pour Orange, 78% des vacanciers veulent se déconnecter, mais 88% veulent garder le contact via les appels ou les SMS.