Allocation adulte handicapé : "Je suis entièrement dépendante de mon mari"

Ne plus dépendre de son conjoint quand on est en situation de handicap, c'est l'objectif d'un projet de loi à l'Assemblée Nationale ce jeudi 2 décembre. Les députés de l'opposition veulent mettre in terme à la suppression de l'Allocation Adulte Handicapé quand les bénéficiaires se mettent en couple.

C'est un sujet qui rassemble toutes les oppositions, des communistes qui présentent ce texte ce jeudi 2 décembre, aux Républicains en passant par les Insoumis et les Socialistes. Tous veulent "déconjugaliser" l'Allocation Adulte Handicapé (AAH), c'est-à-dire permettre aux bénéficiaires de cette allocation de le rester lorsqu'ils se mettent en couple. Aujourd'hui, un bénéficiaire qui se marie avec une personne valide perd une partie ou l'intégralité de l'AAH qui peut aller jusqu'à 903 euros par mois. C'est ce qui est arrivé à Séverine Jourdain il y a 6 ans.

"Quand je me suis mariée il y a 6 ans, on m'a tout supprimé !"

Si Séverine et Pierre Jourdain se sont mariés il y a 6 ans, ce n'est pas pour faire des économies. Séverine est atteinte d'une maladie qui touche ses muscles et gêne considérablement ses mouvements, elle ne peut donc pas travailler. C'est justement pour combler ce manque à gagner qu'elle touchait les 903 euros de l'Allocation Adulte Handicapé, mais elle n'a plus rien touché une fois mariée. "On nous a tout supprimé parce que mon mari a trop de revenus, vu qu'il a 2 000 euros (par mois), ils estiment que mon mari doit subvenir à mes besoins," explique Séverine. Une situation qui la révolte car elle n'a plus aucune autonomie financière : "Si mon mari voulait pas me donner... et bien je suis entièrement dépendante de mon mari." Avant Séverine pouvait payer son loyer mais maintenant c'est impossible. Le couple vit avec un salaire, celui de Pierre qui paie hébergement, courses, cadeaux de Noël, etc.

Pierre ne comprend pas non plus cette situation qu'il trouve injuste, "le handicap, il est toujours là," rappelle-t-il, "ce n'est pas en supprimant l'allocation qu'on supprime le handicap." D'autant que ce handicap a un coût puisque le couple doit employer une personne pour le ménage, et fait des aller-retour fréquents à ses frais entre Cherbourg et Caen pour des rendez-vous médicaux. Pour ces Cherbourgeois, ce retrait de l'allocation en couple oblige des gens à choisir entre se marier et vivre avec des revenus suffisants. "Je voudrais que ça change parce que je connais des gens qui voudraient se marier et qui ne le font pas à cause de ça," conclut Séverine.

La majorité présidentiel a pour le moment toujours refusé la "déconjugalisation"

C'est la troisième fois que la question arrive à l'Assemblée Nationale. En juin, le gouvernement a retoqué un amendement qui visait à permettre aux bénéficiaires en couple de conserver l'AAH, en octobre le groupe Les Républicains a de nouveau proposé le changement mais la majorité présidentielle s'y est encore opposé. Ce jeudi 2 décembre, c'est le groupe communiste de l'Assemblée qui remet le sujet sur la table. Sébastien Jumel, ex-tête de liste aux élections régionales en Normandie, et député PCF de Seine-Maritime invoque "un devoir d'humanité". "C'est la reconnaissance pour les personnes en situation de handicap, du droit à l'amour," estime l'élu. Sébastien Jumel qui souligne également la précarité dans laquelle les personnes en situation de handicap peuvent déjà se trouver alors que l'allocation est censée être un revenu de substitution quand les bénéficiaires peuvent moins ou pas travailler : "c'est une allocation qui est déjà en dessous du seuil de pauvreté, elle est de 903 euros lorsqu'on la touche complètement." Face à l'union des oppositions sur la question, le député ne comprend pas "cet entêtement des marcheurs". La majorité présidentielle La République en Marche à l'Assemblée Nationale a, hormis quelques députés, toujours fait bloc pour rejeter cette "déconjugalisation" de l'AAH. Le Sénat à majorité LR l'a lui votée à deux reprise.

La députée LREM de la Manche, Sonia Krimi dénonce, elle, la droite et la gauche "qui n'ont rien fait" lorsqu'ils étaient au pouvoir et elle adopte l'argument du gouvernement : "la "déconjugalisation" est compliquée car elle touche à la base du système social français." Les aides sociales françaises étant effectivement basées sur les revenus du foyer et non seulement de l'individu, la majorité considère donc que ce changement créerait un précédent qui remettrait en cause le fonctionnement des autres allocations sociales. Les associations sur le handicap considèrent, elles, que l'AAH n'est pas une allocation comme les autres mais un revenu.

Les députés se prononceront donc ce jeudi 2 décembre sur le mode de calcul de l'Allocation Adulte Handicapé à l'Assemblée Nationale.