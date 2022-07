Allocation adulte handicapé : le député mayennais Yannick Favennec "fier de l'aboutissement de ce combat"

L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité moins une voix dans la nuit de mercredi à jeudi la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé (AAH), en adoptant des amendements déposés par tous les groupes, notamment celui porté par le député Horizons de la Mayenne Yannick Favennec. Les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte pour le calcul de cette prestation à compter d'octobre 2023 au plus tard.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Créée en 1975, l'AAH est destinée à compenser l'incapacité de travailler. D'un montant maximal de 904 euros mensuels, elle est versée sur critères médicaux et sociaux. Elle compte aujourd'hui plus de 1,2 million de bénéficiaires, dont 270.000 en couple, pour une dépense annuelle d'environ 11 milliards d'euros.

Dans un communiqué, Yannick Favennec se dit fier de l'aboutissement de ce combat pour "les personnes en situation de handicap qui n’auront plus à choisir entre l’amour et le portefeuille. Je m’y étais engagé pendant ma campagne législative et je m’en réjouis pour les 270.000 personnes concernées. Je regrette juste que le gouvernement ait décidé une entrée en application au 1er octobre 2023 au lieu du 1er juillet 2023 comme je le souhaitais". Ses collègues mayennais, Géraldine Bannier (MoDem) et Guillaume Garot (PS), se félicitent, eux aussi, du vote.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Yannick Favennec va désormais mener un autre combat avec Guillaume Garot contre les déserts médicaux. Les deux députés font partie d'un groupe de travail transpartisan et sont favorable à la régulation de l'installation des médecins dans les territoires sous-dotés.