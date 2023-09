Allocation adulte handicapé, recette de la baguette, prix du gaz : ce qui change ce 1er octobre

Déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé (AAH), épargne, vaccination, composition de la baguette de pain… : voici quelques-uns des changements qui entrent en application ce vendredi 1ᵉʳ octobre.

Hausse du plafond du livret d’épargne populaire

Le plafond du livret d’épargne populaire (LEP) passe de 7.700 euros à 10.000 euros. Ce livret d’épargne réglementé par l’État est réservé aux personnes ayant des revenus modestes. Pour en bénéficier, le revenu fiscal de référence N-2 ou N-1, indiqué sur l'avis d’imposition, ne doit pas excéder un certain seuil. Ce seuil est aussi fixé en fonction de la composition familiale et du lieu de résidence.

Le taux du Livret d'épargne populaire a été abaissé à 6% le 1er août, contre 6,1% précédemment. Les autorités ont voulu favoriser ce produit d'épargne réservé aux plus modestes, puisque son rendement aurait dû passer à 5,6% si la formule de calcul prévue par la loi avait dû être appliquée.

Revalorisation des allocations

L'aide personnalisée au logement (APL) est revalorisée : la moyenne pour un ménage allocataire est de +3,7 %. Autre changement en ce 1ᵉʳ octobre, les montants de la réduction de loyer de solidarité (RLS) sont modifiés. Un arrêté, paru au Journal officiel le 21 septembre 2023, fixe les nouveaux montants de cette aide jusqu'au 31 décembre 2023.

Handicap

La réforme de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) entre en vigueur. À partir de ce dimanche, l'AAH est calculée de façon individuelle, c'est-à-dire sans tenir compte des revenus du conjoint. 120.000 personnes handicapées en couple devraient voir leur allocation augmenter de 350 euros par mois en moyenne, selon le gouvernement.

Des soins dentaires moins remboursés

La prise en charge des soins dentaires par l'Assurance maladie passe, à partir de ce 1ᵉʳ octobre, de 70% à 60%. À charge pour les complémentaires santé de compenser ce déremboursement, évalué à 500 millions d'euros par an. Fustigeant une décision "unilatérale", ces dernières ont prévenu qu'elles répercuteront cette prise en charge sur leurs tarifs . Pour les patients qui ne bénéficient pas de mutuelle, le reste à charge des soins dentaires passe de 30% à 40%.

"Octobre rose" contre le cancer du sein

Comme chaque année, le mois d'octobre - surnommé "octobre rose" - est dédié à la prévention contre le cancer du sein. Quand il est diagnostiqué suffisamment tôt, ce cancer a dans la majorité des cas un bon pronostic, avec une amélioration notable des taux de survie. Néanmoins, son incidence augmente depuis plusieurs années (plus de 60.000 cas estimés en France en 2023).

Si des causes "évitables" sont mises en avant comme la sédentarité, l'obésité, le tabagisme ou encore la consommation d'alcool, le dépistage permet de détecter tôt une éventuelle anomalie ou un cancer avant l'apparition de symptômes. Une détection précoce qui augmente largement les chances de guérison.

Depuis la fin des années 1980, des programmes de dépistage organisé par mammographie ont été introduits dans un nombre croissant de pays européens. En France, il est proposé gratuitement tous les deux ans à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans. Dans les faits, moins d'une femme sur deux de cette tranche d'âge (47,7%) y a participé en 2021-2022, selon Santé Publique France.

Des baguettes de pain moins salées

Emblème du patrimoine gastronomique tricolore, nos baguettes de pain vont légèrement changer de goût. "De nouvelles exigences" entrent en vigueur "avec une nouvelle réduction du taux de sel dans tous les pains", précise la Confédération nationale de la boulangerie française (CNBF) .

Le seuil de 1,5 gramme de sel pour cent grammes de pain, en vigueur jusqu’ici, passe à 1,4 gramme pour le pain courant ou traditionnel, et 1,3 gramme pour les pains spéciaux, comme ceux comportant des graines. Objectif : améliorer la santé des Français.

Lancement des campagnes vaccinales

Covid-19, papillomavirus, grippe : plusieurs campagnes de vaccination débutent en ce mois d'octobre. Face à la recrudescence du nombre de cas, le gouvernement a décidé d'avancer de deux semaines la campagne dédiée au Covid-19. À partir de ce 2 octobre, les populations les plus à risque - essentiellement les plus de 65 ans, les personnes fragiles, atteintes de comorbidités, les femmes enceintes, les résidents d'Ehpad et les personnes vivant au contact de personnes fragiles - sont concernées.

La vaccination généralisée des élèves en classe de 5ᵉ contre le papillomavirus , promise en début d'année par le président Emmanuel Macron, débute ce lundi 2 octobre. Cette vaccination nécessite le consentement préalable des parents, elle est prise en charge à 100% par la Sécurité sociale.

À partir du 17 octobre, ce sera au tour de la vaccination contre la grippe saisonnière d'être lancée. Comme pour le Covid-19, les personnes fragiles sont invitées à se faire vacciner.

Le prix du gaz augmente

La hausse des prix de l’énergie se poursuit. "Entre septembre et octobre 2023, la part variable hors taxes (HT) d’un consommateur type cuisson/eau chaude et chauffage augmentera de 9,21 euros MWh", prévoyait début septembre la Commission de régulation de l’énergie (CRE). "Cette hausse résulte de la remontée des prix de gros du gaz après la baisse continue observée au printemps et à l’été 2023", précise l'organisme.

Frais de port pour les livres

Terminé la livraison (presque) gratuite quand on achète un livre ! À partir de ce 1ᵉʳ octobre, un tarif minimal est instauré sur les frais de port pour les livres dans le cas d’une commande d’un livre ou plusieurs, pour une commande inférieure à 35 euros.

Grippe aviaire

Une campagne de vaccination des canards contre la grippe aviaire d'une ampleur inédite débute également ce 2 octobre. Plus de soixante millions de canards doivent être vaccinés d'ici l'été prochain.