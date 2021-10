Allocation adultes handicapés : le député mayennais Yannick Favennec (UDI) en colère contre le gouvernement

Les députés de la majorité présidentielle ont une nouvelle fois rejeté ce jeudi une proposition de loi visant à déconjugaliser l'allocation adultes handicapés, ce qui a provoqué la colère et le dégoût de Yannick Favennec.

La majorité présidentielle rejette une proposition de loi visant à déconjugaliser l'allocation adultes handicapés, une aide versée en fonction des revenus du conjoint mais dès qu'ils atteignent un certain plafond, l'allocation commence à baisser. Cela va à l'encontre de l'autonomie des personnes handicapées selon les associations.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le député centriste de la Mayenne Yannick Favennec, favorable à cette proposition, accuse le gouvernement d'obliger les handicapés "à choisir entre amour et portefeuille", "il est inacceptable de laisser reposer les dépenses d’autonomie sur le conjoint" déclare-t-il dans un communiqué, regrettant "qu’une nouvelle fois les députés du MoDem et LREM aient rejeté cette mesure de justice sociale attendue par des centaines de milliers de personnes handicapées et par leur famille".