A Dijon, l'augmentation de l'allocation rentrée scolaire jugée "plus que bienvenue"

Ce mardi, l'allocation de rentrée scolaire sera versée par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales aux familles bénéficiaires. Cette aide, prévue pour compenser les achats de fournitures scolaires et d'équipements pour les enfants, a été augmentée de 100 euros par enfant. Un geste du gouvernement pour aider les familles précaires touchées par la crise économique du coronavirus. Les parents toucheront ainsi entre 470 et 500 euros selon l'âge de leur enfant.

Un petit plus financier qui soulage le budget des familles

Karine, mère de famille dijonnaise et ses deux petits garçons. - Esther Michon France Bleu Bourgogne

Karine, maman dijonnaise, attend cette aide. Cette année, elle va toucher près de 1000 euros pour équiper ses deux garçons de 6 et 8 ans. L'occasion pour elle d'acheter "des affaires scolaires et des vêtements ou même des chaussures de sport" et de "mettre de côté le reste pour la suite de l'année scolaire". Pourquoi pas, d'ailleurs, économiser pour un ordinateur, bien utile pour le suivi scolaire des enfants depuis le confinement. Pour cette autre maman de deux enfants, Seynabou, les 100 euros en plus sont un vrai coup de pouce. Notamment pour compenser certaines dépenses liées à l'épidémie. " On ne sait pas quand tout cela se terminera donc on doit vraiment investir dans des masques et dans du gel hydroalcoolique pour les enfants", explique-t-elle.

"Cette augmentation du montant est plus que bienvenue" pour les familles, explique Bruno Ecard, président de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) de Côte-d'Or. "Cette année, les outils numériques étaient extrêmement importants pour le suivi de scolarité des enfants, ce qui implique donc de s'équiper" en ordinateurs ou tablette par exemple.

Les modalités de l'allocation

Elle concerne les enfants de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou privé

Son montant :

470 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans

490 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans

500 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans

Les plafond de ressource à ne pas dépasser pour bénéficier de l'allocation :

25 093 euros pour un enfant à charge

30 884 euros pour deux enfants à charge

36 675 euros pour trois enfants à charge

Rajoutez 5 791 euros par enfant à charge supplémentaire