Allocution d'Emmanuel Macron : les réactions en Berry

Le président de la République a dévoilé un calendrier de réouverture et de reprise de l'activité en trois temps, faisant des heureux et des mécontents.

Pascal Roussel est satisfait. Le président de l'UNEC 36, Union nationale des entreprises de coiffure, pourra rouvrir son salon castelroussin dès ce samedi. Il avait d'ailleurs anticipé, en commençant à prendre des rendez-vous pour cette date, au cas où... Après l'allocution présidentielle, l'artisan est soulagé : "On va pouvoir retravailler et reparticiper à la vie". Il attend désormais de savoir quel protocole sanitaire sera appliqué, notamment le nombre de mètres carrés dont devra disposer chaque client. Selon les locaux, cela pourrait avoir un impact important sur le nombre de personnes accueillies chaque jour et donc sur le chiffre d'affaires.

Les cinémas rouverts pour les fêtes

Soulagement aussi pour le directeur du cinéma CGR de Châteauroux qui pourra accueillir à nouveau des spectateurs à partir du 15 décembre. Pour Stéphane Castro, l'essentiel était que les salles puissent être ouvertes pendant les vacances de Noël, une période de forte affluence. La programmation devrait se préciser d'ici là. D'ores et déjà, le cinéma castelroussin annonce qu'il mettra à nouveau à l'affiche les films qui l'étaient au moment de l'annonce du reconfinement, fin octobre, auxquels s'ajouteront des nouveautés. Stéphane Castro cite notamment le très attendu Wonderwoman.

Les parcs de loisirs fermés jusqu'en janvier au moins

D'autres secteurs font en revanche la grimace. C'est le cas des loisirs d'intérieur. Fabrice Salih dirige un complexe situé à la sortie de Bourges qui comprend entre autres un parc pour enfants baptisé Anaé Land, un escape et un laser-game, un parc à trampoline et des salles de squash. Il fait remarquer que l'hiver est justement la haute saison pour ce type d'activités. "De nombreuses structures pensent à mettre la clé sous la porte. Les aides de l'Etat ne suffiront pas à compenser nos charges. On a des grandes surfaces, donc des loyers conséquents, du personnel". Représentant en Berry du Space, l'association des espaces de loisirs indoor, Fabrice Salih estime qu'un protocole sanitaire strict aurait pu permettre l'accueil du public en toute sécurité : "On est au même niveau que les autres commerces de ce point de vue-là. On n'a malheureusement pas su se faire entendre".