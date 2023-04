Allondans : jugé trop bruyant par des riverains, le terrain de sport est démantelé

Les bruits de ballon sur les poteaux en métal, cette riveraine d'Allondans n'en pouvait plus. "Boum, boum, boum. 8h par jour et même la nuit", se souvient-elle. Et pour cause, un terrain de sport se trouvait à quelques mètres sous ses fenêtres. De ce city parc, il ne reste aujourd'hui que de l'asphalte et des grillages. La pelouse synthétique est entassée. Une chaîne et un cadenas maintiennent fermée la porte de ce qui fut un terrain de jeux et de discorde.

Une longue procédure

Le démantèlement de ce city parc est l'aboutissement d'une longue procédure, commencée peu après l'installation du terrain en 2016. Un couple de retraités (qui préfèrent rester anonymes) habitant en immédiate proximité entend désormais des bruits de ballon, mais aussi des cris et de la musique émanant du parc. Pour cette même riveraine, ce ne sont pas des gamins du village qui posent problème, mais "des jeunes de plus de 20 ans", venus de communes voisines et qui "hurlaient".

C'est son mari qui porte plainte et fait venir huissiers, experts, assurances, contacte l'Agence régionale de santé, et même un expert acousticien. "Il a mis des micros sur notre terrasse, au bord de la haie, pendant 6 mois. Et ces résultats dépassaient toutes les valeurs acceptables", dit-il.

Le couple est débouté une première fois par le tribunal administratif de Besançon, mais persiste et fait appel. Sans attendre l'aboutissement de la procédure judiciaire, la mairie d'Allondans décide finalement de démonter son équipement. Paradoxalement, le couple regrette que l'issue soit si radicale. "J'avais proposé d'acheter le terrain, ce qui permettait de financer le déplacement pour le réinstaller ailleurs", assure le retraité. La maire d'Allondans regrette, elle aussi, que l'histoire se termine ainsi, mais n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro.