Allongement du congé paternité : une mesure appréciée des Manceaux

Assis sur un banc, Gérald surveille ses deux enfants, de trois et cinq ans. A leur naissance, ce père de 36 ans n'avait bénéficié que de 11 jours de congé paternité. Une durée insuffisante selon lui, alors il salue son allongement à 25 jours à compter du mois de juillet. "A l'époque, moi j'avais économisé des congés sur les trois années précédant la naissance. La famille est au centre de ma vie alors c'était vraiment important pour moi de participer à l'évènement, apprendre à gérer les pleurs de l'enfant, comprendre quand il a faim, quand il est gêné et puis aider la mère après l'accouchement."

"Le premier jour seule avec ma fille, c'était un choc", Lisa, mère de 29 ans

A 29, Lisa a accouché il y a quelques mois et s'en remettre n'a pas été facile. "J'étais très fatiguée et à cause de complications, je ne pouvais pas rester trop longtemps debout ou aller où je voulais avec ma fille", raconte-t-elle. Au départ, son mari, en congé paternité, peut l'épauler. Mais à son retour au travail, elle se sent vite débordée. "Le premier jour seule avec ma fille, c'était un choc. J'en ai pleuré. Je me sentais dans une détresse psychologique immense. Il fallait répondre aux besoins de ma fille, qui me sollicitait tout le temps, en plus des tâches ménagères. C'était vraiment très compliqué", raconte-t-elle.

Une mesure qui soulagera surtout les femmes

Allonger ce congé c'est aussi rééquilibrer le partage des tâches domestiques, pour Muriel Causy, directrice CIDFF de la Sarthe, qui informe sur le droit des femmes et des familles. "Les tâches liées à l'enfant sont généralement considérées comme maternelle. On constate alors à la naissance du premier enfant que les femmes se retrouvent avec les tâches liées à l'enfant et aussi celle liées au foyer en général, qui ne sont plus différenciées." Le CIDFF plaide même pour un congé paternité obligatoire.