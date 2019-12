Allonnes : les derniers habitants de l'immeuble Chabrier font leurs cartons avant sa démolition en 2022

Allonnes, France

La barre Chabrier, c'est tout un symbole de la ville d'Allonnes. Le premier immeuble de la ville nouvelle construit en 1961, va être démoli en 2022. Une opération de renouvellement urbain pour éclaircir la ville et proposer des logements plus modernes et plus bas. Les derniers locataires font leurs cartons. Une page qui se tourne pour les habitants du quartier.

Je suis émue de quitter 31 ans de ma vie", regrette une locataire

L'immeuble Chabrier est gris, imposant, massif : douze étages, 160 logements et des volets blancs qui se ferment les uns après les autres. Geneviève Leroy a fermé les siens il y a quelques jours. Cette septuagénaire a passé près de la moitié de sa vie dans cet immeuble. Elle a déménagé un peu plus loin mais a du mal à trouver ses marques. "Je suis émue de quitter 31 ans de ma vie. En déménageant, je m'éloigne de mes amis du quartier. Il faut changer ses petites habitudes, même mon chien a du mal à supporter, depuis qu'on est là, il n'arrête pas d'aboyer", lâche-t-elle les larmes aux yeux.

Beaucoup de souvenir

Bien sûr la barre Chabrier est vieillissante, la rénover aurait été très coûteux, ses ascenseurs sont capricieux, les canalisations souvent bouchées. Jennifer, la trentaine, fume une cigarette au pied de la barre. Elle y a vécu, ses grands-parents aussi. Forcément cet immeuble c'est beaucoup de souvenirs : "cet immeuble, pour moi, c'est des soirées passées avec des voisins, de la famille, sur les bancs. Franchement, on était bien là!"

Une quarantaine de famille doivent déménager d'ici la fin de l'année © Radio France - Alice Kachaner

Accompagner les locateurs

Pour aider les habitants à passer le cap, le bailleur, Sarthe Habitat, a mis en place un accompagnement personnalisé. "On a une personne à l'agence qui dédiée à ça. Il faut savoir comment les gens vivent cette démolition, les relogements. Ces entretiens peuvent durer longtemps. On recueille les souhaits des locataires, pour savoir qu'elle était leur histoire de vie et leur proposer des logements les plus adaptés", explique Claire Lemercier, responsable de l'agence d'Allonnes.

La ville d'Allonnes poursuit sa transformation. De nouveaux logements, des maisons et de petits immeubles, seront construits en 2022.Un autre immeuble sera démoli en 2024. Il est situé dans le quartier des Perrières, aux 1-7 rue des rosiers