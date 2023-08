Alors, il est bon le melon en Indre-et-Loire cet été ?

Le melon, c'est un peu comme la glace. Un petit plaisir ( moins calorique) que nous dégustons en période estivale. Outre le débat sur le dévorer en entrée et au désert, il y a la question de son goût ! Alors, il est bon le melon d'Indre-et-Loire ? France Bleu Touraine a mené l'enquête dans le sud Touraine.

Pour cela, France Bleu Touraine s'est rendu ce vendredi 18 août, au marché de Sainte-Maure-de-Touraine. Et des melons, il y en a ! Sur la dizaine de commerçants en extérieur, 4 en proposaient sur leur étal. Des étals de fruits devant lesquels de nombreux habitués font la queue. L'occasion d'avoir leur ressenti. "Très bon comme toujours le melon cet année", s'exclament plusieurs clients.

Alain, lui, est un peu moins de cet avis. S'il en achète tout de même quatre à Laurent, un des commerçants, il nous avoue que "la semaine dernière, il en a acheté à un producteur. Il manquait un peu de sucre". Ni une, ni deux, Laurent refuse de laisser son client sur un échec. "Tiens, je vais vous faire goûter, vous allez voir comme il est bon", lance-t-il à notre fan déçu de melons. Un melon de coupé plus tard et une dégustation, Alain est à nouveau conquis. "Ah il est bon. Y'en a des plus sucrés, mais il est bon", reconnaît l'homme de 71 ans.

Laurent, un des commerçants du marché de Sainte-Maure-de-Touraine. © Radio France - Virginie Vandeville

Pluie, chute des températures... un sale coup pour nos melons

Mais en réalité, le palais d'Alain ne se trompe pas. C'est en tout cas l'avis d'un de nos producteurs d'Indre-et-Loire, Philippe Delafond, installé à Antogny-le-Tillac qui cultive le melon sur plus de 150 hectares. "Depuis l'épisode pluvieux de début août, c'est vrai que la pluie et le mauvais temps ont abîmé nos melonnières. C'est un fruit qui aime le soleil. On a donc des qualités de melon qui sont beaucoup plus variables aujourd'hui, qu'elles ne l'étaient au mois de juillet où la qualité était vraiment exceptionnel niveau goût", précise le professionnel. Le mildiou s'est ainsi invité sur ses hectares de production avec des pertes et plus de sélection en cueillette.

S'ajoute à cela, des consommateurs moins tentés par le fruit, faute de grosse chaleur. "Le cru 2023 a commencé avec 15 jours d'avance. On a commencé la cueillette fin juin. Mais ça sera un cru au mieux moyen, voire mauvais car depuis le 15 juillet, la consommation ne tire pas et les prix sont très très bas. Moi mon prix de revient, c'est 1,05 euros et depuis 3 semaines, je vends des melons à 60-70-80 centimes. Sur une période du 14 juillet au 15 août, il se consomme en moyenne, s'il fait beau, 4 à 5 000 tonnes de melons en France. S'il fait maussade, et ça a été le cas cet été, et bien les consommateurs ont moins mangé de melons. Pour un peu que la production soit un peu excessive. Ce qui n'a pas été vraiment le cas, même si la production est quand même là, et bien il est clair que les prix de vente chutent", ajoute-t-il.

L'espoir de Philippe Delafond, c'est que la qualité du melon remonte. Ce qui pourrait bien être le cas avec les températures en hausse annoncées à partir de ce lundi 21 août.

Des techniques fiables pour choisir un bon melon... ou pas

En attendant, pour trouver un bon melon, il faut donc bien le choisir! Gilles, un fan à sa technique. "Ah bah moi je sais ! Il faut bien sentir les deux extrémités du fruit. Si ça sent bon, c'est qu'il est bon". Une technique qui fait plus sourire Philippe Delafond et Cédric Robin, un autre producteur des Ormes qui avec ces trois hectares de production ne rencontre pas de difficultés en terme de quantité de melons et de goût.

Cédric est un petit producteur de melons. © Radio France - Virginie Vandeville

"Pas sûr que ce soit vraiment ça qui fasse la différence" selon nos professionnels. "Une autre technique, qui n'est pas idiote, c'est sous peser le melon. On a des melons qui plus, il y a de sucre, plus la densité est élevée. Mais bon, si la queue est légèrement décollée et la coloration un peu plus jaune, c'est déjà un bon indicateur. Et puis que le melon ne soit pas mou."