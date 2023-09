Alors que l'école a repris, plus de 218 enfants sont sans solution d'hébergement dans les Hauts-de-France

Pour aboutir à ce chiffre, la Fédération des acteurs de la solidarité et l'Unicef ont compilé les appels au 115 passés dans la nuit du 21 au 22 août : cette nuit-là, à deux semaines de la rentrée des classes, 218 personnes avec des enfants ont ainsi été laissées sans solution d'hébergement à travers la région Hauts-de-France.

Des chiffres sous-évalués

"Ces chiffres sont assez parcellaires parce que tout le monde n'appelle pas le 115", souligne Vincent Morival, vice-président de la Fédération des acteurs de la solidarité des Hauts-de-France, qui alerte sur l'ampleur du phénomène, d'autant que ces chiffres sont en hausse de 20 % comparé au précédent baromètre, publié en 2022.

"Ce qu'on demande, c'est la création d'un observatoire indépendant qui puisse avoir des chiffres beaucoup plus complets, afin de mettre le gouvernement devant ses responsabilités. Parce que l'année dernière, quand on a fait paraître notre baromètre, le gouvernement a dit qu'il ne fallait plus qu'il y ait d'enfants à la rue", poursuit Vincent Morival, invité du 6-9 de France Bleu Nord ce mardi.

La situation de ces enfants sans hébergement influe sur leur apprentissage à l'école, mais pour Vincent Morival, il est important qu'ils puissent continuer à aller à l'école : "Cela leur apporte une certaine normalité. Quand on discute avec ces enfants, ils trouvent que c'est normal de dormir une semaine chez Monsieur Machin, une semaine à l'église, une semaine à l'hôpital, ils ,e se rendent plus compte des choses et quand ils vont à l'école, au moins ça leur permet de garder cette normalité dans leur existence. Et puis d'avoir un repas, parce que souvent, ils mangent à la cantine. Cela permet aussi aux parents de faire les démarches pour ouvrir leurs droits, faire les aller-retours dans les administrations, d'appeler le 115, ce sont des choses qui prennent énormément de temps."