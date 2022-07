Alors que les noyades se multiplient, le préfet de Haute-Garonne en visite sur une base de loisirs à Carbonne

C'est une visite très symbolique. Etienne Guyot, préfet de la Haute-Garonne, était en déplacement à la base de loisirs de Carbonne ce jeudi. Une visite pour vérifier les règles de sécurité, en pleine période estivale, alors que le nombre de noyade se multiplie dans la région. Pas de pépins constatés à la base de loisirs de La Source, que ce soit en cuisine ou dans l'eau, toutes les règles sont respectées. Le site, ouvert de mars à novembre, enregistre près de 15 000 passages par an.

Le préfet appelle à la responsabilité de chacun pour éviter les noyades

Les nombreuses noyade depuis le début de l'été sont prises très au sérieux par le préfet Etienne Guyot : "C'est quelque chose naturellement qui nous préoccupe et qui nous inquiète, parce que la plupart de ces noyades sont liées à des accidents ou à un non-respect de certaines consignes. Quand on vous dit : baignade interdite parce que vous avez un risque, des trous d'eau des tourbillons, il ne faut pas y aller". Certaines associations déplorent des efforts insuffisants de la part de l'État concernant la prévention; le préfet lui estime que globalement ce travail est fait, et que c'est vraiment à chacun d'être responsable : "On ne peut pas compter uniquement sur le fait qu'on va assister tout le monde, parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un derrière chaque citoyen. C'est aussi aux individus de se responsabiliser" insiste Etienne Guyot.

À Carbonne, la baignade jusqu'ici n'a jamais du fermer en raison de cyanobactéries © Radio France - Manon Klein

La qualité de l'eau fréquemment contrôlée

Autre point de vigilance cet été dans les lieux de baignade : la qualité de l'eau. La détection de cyanobactéries a déjà conduit à la fermeture temporaire de deux sites en Haute-Garonne : à La Ramée, et à Sesquières. Ces cyanobactéries font l'objet d'une surveillance rapprochée, car elles présentent des risques pour la santé au dessus d'un certain seuil.

Des contrôles sont effectués deux fois par mois par un laboratoire dans chacun des dix lieux de baignade identifiés dans le département : à Montréjeau, à Villemur-sur-Tarn, à Saint-Jory, au lac de Sesquières, au lac de La Ramée, au lac des Bonnets à Muret, à Carbonne sur la base de La Source, au lac de la Thesauque, à Caraman, et au lac de Saint Ferreol. Pour le moment, cet été, les résultats des analyses sont globalement bons selon l'Agence régionale de santé.